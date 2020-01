Alan Czerwiński od lipca zostanie piłkarzem Lecha Poznań. Prawy obrońca do Poznania trafi na zasadzie wolnego transferu, gdy wygaśnie jego kontrakt z Zagłębiem Lubin.

Czerwiński związał się z Lechem Poznań trzyletnim kontraktem.

- O moim wyborze zdecydowała głównie determinacja Lecha, żeby mnie pozyskać oraz chęć walki o najwyższe cele w Polsce. Jak już dołączę do zespołu, to moim celem będzie oczywiście jak najszybsza walka o wyjściową jedenastkę. Wtedy pokażę swoją wartość i w pełni zaprezentuję się kibicom - powiedział Czerwiński, cytowany przez oficjalną stronę "Kolejorza".

26-letni prawy obrońca trafił do Ekstraklasy w lipcu 2017 roku, gdy Zagłębie Lubin sprowadziło go z GKS-u Katowice. Czerwiński szybko stał się podstawowym piłkarzem "Miedziowych", choć w międzyczasie nabawił się poważnej kontuzji kolana. W trwającym sezonie rozegrał niemal komplet minut, do którego brakuje mu zaledwie 10 minut.

Słynący ze znakomitego przygotowania fizycznego i dobrej gry w ofensywie prawy obrońca rozegrał w sumie 72 mecze w drużynie Zagłębia, strzelił dwa gole i zaliczył 13 asyst.

Dla Lecha pozyskanie Czerwińskiego jest zabezpieczeniem na wypadek sprzedaży Roberta Gumnego.

