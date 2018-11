Adam Nawałka oficjalnie został trenerem Lecha Poznań! Niedawny selekcjoner reprezentacji Polski podpisał z "Kolejorzem" 2,5 letni kontrakt.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nawałka powraca do Ekstraklasy! Decydujące rozmowy z Lechem. Wideo INTERIA.TV

Stało się, to o czym mówiono od czasu zwolnienia Ivana Djurdjevicia z Lecha Poznań. Adam Nawałka doszedł do porozumienia z włodarzami "Kolejorza" i objął posadę pierwszego trenera.

Reklama

Umowa Nawałki z Lechem ma obowiązywać do 30 czerwca 2021 roku.

W zespole trenerskim 61-latka znajdują się Bogdan Zając (asystent), Jarosław Tkocz (trener bramkarzy), Remigiusz Rzepka (koordynator sztabu przygotowania motorycznego), Andrzej Kasprzak (trener przygotowania motorycznego), Stanisław Gadziński (trener przygotowania motorycznego), Paweł Frelik (trener mentalny), a także Łukasz Siwecki i Hubert Barański (analitycy) - poinformował oficjalny serwis klubu.

Nawałka jutro przed południem przeprowadzi pierwszy trening z drużyną, po czym zawodnicy zjedzą wspólny obiad z nowym sztabem szkoleniowym. O godzinie 15 odbędzie się konferencja prasowa z udziałem Nawałki i dyrektora sportowego Tomasza Rząsy, a trening w tym czasie poprowadzą asystenci nowego trenera.



Przed Nawałką zadanie odbudowania "Kolejorza" po nieudanej przygodzie z klubem Djurdjevicia. Serb prowadził Lecha od początku sezonu, była to jego pierwsza posada na stanowisku szkoleniowca. Zespół pod jego wodzą grał jednak poniżej oczekiwań. Z 22 spotkań wygrał zaledwie dziewięć meczów, zremisował trzy i aż 10 przegrał.

W dwóch ostatnich spotkaniach zespół tymczasowo prowadził Dariusz Żuraw, gdy "Kolejorz" zremisował z Jagiellonią Białystok i pokonał Wisłę Płock. Poznaniacy zajmują ósme miejsce w tabeli, do prowadzącej Lechii Gdańsk tracą dziesięć punktów.

Nawałka ma za sobą długą przygodę za sterami reprezentacji Polski. Jako pierwszy selekcjoner wprowadził "Biało-Czerwonych" do dwóch kolejnych wielkich turniejów. Podczas Euro 2016 dowodzona przez niego drużyna doszła do 1/8 finału, gdzie po rzutach karnych przegrała z Portugalią. Orły we Francji nie przegrały ani jednego meczu.

Nowy trener Lecha pożegnał się z reprezentacją Polski po mistrzostwach świata w Rosji, podczas których jego drużyna nie wyszła z grupy.



Wcześniej Nawałka był szkoleniowcem Górnika Zabrze i GKS-u Katowice, pracował także m.in. w Wiśle Kraków, Zagłębiu Lubin, Sandecji Nowy Sącz, czy jako asystent Leo Beenhakkera.



Jako piłkarz Nawałka długo związany był z "Białą Gwiazdą", choć karierę zakończył w amerykańskim AAC Eagles. 61-letni trener to 38-krotny reprezentant Polski, uczestnik mundialu w 1978 roku.

WG

Ekstraklasa: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy