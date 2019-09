Obrońca Lecha Poznań Wiktor Pleśnierowicz został wypożyczony do drużyny juniorów AS Roma - poinformował w poniedziałek klub z Wielkopolski. 18-letni piłkarz w poprzednim sezonie był w kadrze pierwszego zespołu, ale nie zadebiutował w ekstraklasie.

Pleśnierowicz, wychowanek Kaliszanina Kalisz, trafił do Lecha w 2014 roku. Zdobył m.in. mistrzostwo Polski juniorów młodszych i starszych i występował w trzecioligowych, a obecnie w drugoligowych rezerwach. Sezon 2019/20 dokończy we Włoszech na boiskach Primavery 1. To szczebel, na którym grają zawodnicy urodzeni w roku 2000 oraz młodsi.

"Włosi od dłuższego czasu obserwowali Wiktora, można spokojnie powiedzieć, że był on im doskonale znany. W minionych dniach pojawiła się u nich potrzeba pozyskania środkowego obrońcy, dlatego zgłosili się do nas. My możemy się cieszyć z tego, że tak duże kluby oglądają naszych wychowanków" - powiedział dyrektor sportowy Akademii Lecha Poznań Marcin Wróbel, cytowany przez oficjalną stronę klubową.

Rzymianie będą mieli też opcję pierwokupu środkowego obrońcy. "Uznaliśmy warunki wykupu naszego zawodnika za satysfakcjonujące, dlatego zgodziliśmy się na ten zapis. Cały czas liczymy jednak na jego regularną grę i rozwój, a przede wszystkim mamy nadzieję, że stanie się w tym sezonie jeszcze lepszym piłkarzem" - dodał Wróbel.

