Lech potwierdził, to koniec współpracy. Następca ma być "z wysokiej półki"

Kończący się sezon zostanie w Poznaniu zapamiętany głównie z uwagi na świetne występy klubu w Lidze Konferencji i historyczny awans do ćwierćfinału tych rozgrywek, ale już występy w Ekstraklasie zostawiały sporo do życzenia. Lech zrealizował cel minimum, wywalczył miejsce w kolejnych eliminacjach Ligi Konferencji, ale od kilkunastu tygodni nie liczył się już w walce o obronę tytułu mistrzowskiego. W niedzielę, dzięki wygranej 2:0 z Rakowem w Częstochowie, zapewnił sobie jednak co najmniej czwarte miejsce, a o trzecie powalczy w dwóch ostatnich kolejkach z Pogonią Szczecin.