Lech Poznań po beznadziejnym sezonie musi się wzmocnić. Na które pozycje potrzebni są nowi piłkarze? Którzy zawodnicy nie mają już przyszłości w Lechu? Zapraszamy do kolejnego odcinka podcastu "Lech na właściwym torze", w którym kadrę poznańskiego zespołu ocenia Damian Smyk z Weszło.

Lech Poznań zakończył sezon PKO Ekstraklasy dopiero na 11. miejscu. Po takim rozczarowaniu zespół Macieja Skorży musi zostać wzmocniony, zwłaszcza, że z Lecha już odszedł jeden z jego liderów, Tymoteusz Puchacz, który został piłkarzem Unionu Berlin.



Lech na właściwym torze - odc. 12

W podcaście zastanawialiśmy się, kto z Lecha Poznań zasługuje na najwyższą ocenę za poprzedni sezon, na "świadectwo z paskiem". - Na pewno musimy zdecydowanie pozytywnie ocenić Mikaela Ishaka. Po jego pierwszych meczach zastanawiałem się, jak to w ogóle możliwe, że taki piłkarz przeszedł do Lecha. Przy okazji zastanawiałem się też, czemu nie poradził sobie w 2. Bundeslidze. W każdym razie - i gra, i statystyki, przemawiają na korzyść Szweda - uważa Damian Smyk, dziennikarz Weszło. - Poza tym, na wysoką ocenę w skali całego sezonu zasłużył na pewno Pedro Tiba. A poza tym? Poza tym jest z tym problem i to też pokazuje, dlaczego Lech skończył sezon na jedenastym miejscu. Wielu piłkarzy grało poniżej oczekiwań, gra wielu była rozczarowaniem - dodaje.



Kto zawiódł i nie zasługuje na "promocję" na następny sezon? Który z bramkarzy - Micky van der Hart czy Filip Bednarek - wobec planów sprowadzenia nowego numeru 1 (być może Frantiska Placha z Piasta Gliwice), powinien opuścić Lecha? Czy Jesus Jimenez z Górnika Zabrze znacząco podniósłby jakość Lecha Poznań? O tym wszystkim rozmawialiśmy w 12. odcinku podcastu "Lech na właściwym torze".



Bartosz Nosal