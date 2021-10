Pomocnik Lecha Nika Kwekweskiri, podczas jazdy samochodem po centrum Poznania, uderzył w dwa inne auta. Policja zbadała go na obecność alkoholu, okazało się, że Gruzin miał 0,8 promila. Stracił prawo jazdy i czeka na kolejne sankcje. Lech Poznań od razu potępił jego zachowanie, a na konferencji prasowej przed meczem Legia - Lech poinformował o karach ze strony klubu.

CZYTAJ TEŻ: Nika Kwekweskiri z Lecha Poznań wrócił do reprezentacji Gruzji





Legia - Lech. Nika Kwekweskiri ukarany

Reklama

- Nika Kwekweskiri złożył obszerne wyjaśnienia [na policji - przyp. red.] i dobrowolnie podda się karze. Piłkarz spotkał się też z trenerem Maciejem Skorżą i dyrektorem sportowym Tomaszem Rząsą. Po tym spotkaniu została na niego nałożona pokaźna kara finansowa, która wynika z regulaminu drużyny - mówi rzecznik prasowy Lecha Poznań, Maciej Henszel. - Nika Kwekweskiri od początku deklarował, że chce wziąć udział w akcji profilaktyki społecznej. Przygotowujemy szczegóły takiej akcji z komendą policji w Poznaniu - dodaje rzecznik Lecha Poznań.



Studio Ekstraklasa na żywo w każdy poniedziałek o 20:00 - Sprawdź!

Legia - Lech. Maciej Skorża rozczarowany Niką Kwekweskirim

Trener Maciej Skorża, pytany o sprawę Niki Kwekweskiriego na konferencji przed meczem Legia - Lech, był wyraźnie rozczarowany zachowaniem piłkarza z Gruzji: - To sytuacja, która nie miała prawa się wydarzyć, Nika zna stanowisko klubu, zna spojrzenie moje i całej szatni. Nie jest to sytuacja łatwa, jestem bardzo rozczarowany, że piłkarz Lecha Poznań coś takiego zrobił. Odpowiednie punkty regulaminu zostały zastosowane - mówi szkoleniowiec Lecha Poznań.

Maciej Skorża dopytywany o to, czy traktuje Nikę Kwekweskiriego tak samo jak przed jego występkiem, przyznaje: - Coś zostało naruszone w naszych relacjach, będzie potrzebował czasu, by to odbudować. Wydawało mi się, że świetnie znam tego chłopaka, nie przypuszczałem, że do czegoś takiego może dojść. Najlepszą jego odpowiedzią będzie to, co zrobi na boisku, w szatni, na treningach. Liczę, że swoją postawą chociaż w części pozytywnie odpowie - dodaje trener Maciej Skorża na konferencji przed meczem Legia - Lech.



CZYTAJ TEŻ: Legia - Lech jak derby Stambułu?



Szkoleniowiec Lecha Poznań przyznał też, że o sprawie dowiedział się krótko przed tym, gdy poinformowały o niej media (jako pierwszy zrobił to "Głos Wielkopolski"). - To było na treningu, powiedziałem swoim asystentom, by po zajęciach sprawdzili internet, bo wybuchnie "bomba". Nie wytrzymali i jeszcze w trakcie treningu sprawdzili tekst na telefonie masażysty - opowiada Maciej Skorża.



Trener jednocześnie nie odsunął Niki Kwekweskiriego od kadry na mecz Legia - Lech, a przynajmniej o tym nie poinformował.





11. kolejka PKO Ekstraklasy: terminarz i transmisje tv

sobota 16 października godz. 12.30: Górnik Łęczna - Piast Gliwice

sobota 16 października godz. 15.00: Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Lechia Gdańsk

sobota 16 października godz. 17.30: Górnik Zabrze - Wisła Kraków

sobota 16 października godz. 20.00: Śląsk Wrocław - Raków Częstochowa

niedziela 17 października godz. 12.30: Wisła Płock - Pogoń Szczecin

niedziela 17 października godz. 15.00: Cracovia - Warta Poznań

niedziela 17 października godz. 17.30: Legia Warszawa - Lech Poznań

poniedziałek 18 października godz. 18.00: Stal Mielec - Zagłębie Lubin

poniedziałek 18 października godz. 20.30: Jagiellonia Białystok - Radomiak

Transmisje tv (i stream online) wszystkich meczów PKO Ekstraklasy na Canal Plus Sport. Dodatkowo, mecz Legia - Lech ma transmisję tv (i stream online) na TVP Sport.

Ekstraklasa. Legia - Lech: transmisja tv i stream online

Mecz Legia - Lech w niedzielę o godz. 17.30, transmisja i stream online w TVP Sport i Canal Plus Sport, "na żywo" na Sport.Interia.pl.