Lech podjął pierwszą decyzję w sprawie trenera po odejściu Macieja Skorży

To decyzja podjęta po decyzji Macieja Skorży, by z Lecha Poznań odejść. Nie wiadomo na dzisiaj, czy w ogóle, a jeśli tak to kiedy Maciej Skorża wróci do pracy szkoleniowej. Prezes klubu z Poznania Karol Klimczak oświadczył, że liczy na taki powrót szkoleniowca, który dał Kolejorzowi jego dwa ostatnie tytuły mistrzowskie, w tym tegoroczny.

Maciej Skorża odszedł. Lech Poznań decyduje

Pewne decyzje w Lechu muszą być w tej sytuacji podejmowane nagle. Trener Skorża swą ostateczną decyzję przekazał w poniedziałek, upadły wówczas wszelkie koncepcje zatrzymania go na jakichś warunkach. Po godz. 21 informację otrzymał sztab szkoleniowy, a piłkarze dowiedzieli się nieco później. Wszyscy są wstrząśnięci rozwojem wydarzeń. Same władze klubu też.

W poniedziałek odbyło się pierwsze spotkanie zarządu Lecha w sprawie nowego trenera. Decyzja na teraz jest taka, że Rafał Janas poprowadzi sztab, który rozpocznie w sobotę przygotowania do sezonu i zapewne nowy sezon. Kolejorz ma kilka wstępnych koncepcji trenerów polskich i zagranicznych, ale są one na tak początkowym etapie, że trudno je rozważać jako wiążące kandydatury. Lech taką listę potencjalnych trenerów ma zawsze na wypadek różnych sytuacji, które mogą się zdarzyć. Niewykluczone, że Rafał Janas - w zależności od swoich postępów - poprowadzi zespół dłużej.

Odejście Macieja Skorży ma bezpośredni wpływ na przygotowania, także na transfery Lecha Poznań. Wielu piłkarzy Lecha nosiło się z zamiarem odejścia, bowiem nie mieściło się w obecnej kadrze np. Dani Ramirez.