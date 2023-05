Lech podjął decyzję o szpalerze. Hit z Rakowem już w niedzielę

Niepisanym zwyczajem jest w takiej sytuacji to, że rywal może wykonać specjalny szpaler podczas wyjścia graczy nowego mistrza kraju . Może, ale nie musi. W sezonie 2012/13 tunel dla nowego mistrza został nawet wpisany do regulaminu rozgrywek, ale szybko z tego pomysłu zrezygnowano. To zwyczaj, który narodził się ponad 50 lat temu w Hiszpanii, ale nawet w tym kraju nie jest jakoś specjalnie respektowany. Problemy mają zwłaszcza największe kluby: FC Barcelona , Real Madryt i Atletico Madryt .

Szpaler w Częstochowie? Trener John van den rozwiał wątpliwości

- Oczywiście, że zrobimy. To klasa klubu, klasa Lecha, a jesteśmy dużym klubem, nie będziemy w tej sytuacji żyć emocjami. Oni zasłużyli na to mistrzostwo, mają wiele punktów przewagi nad Legią, Pogonią i nad nami. Myślę, że bardziej to jest emocjonalnie przyjmowane w mediach i przez kibiców. My tam jedziemy po to, aby wygrać mecz, a dla mnie to jest ważniejsze od tego, jak się to nazywa? Od tego szpaleru - mówił w piątek van den Brom.