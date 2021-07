Właściciel i prezes Lecha Poznań Piotr Rutkowski w wypowiedzi dla bloga Transfer Room określił misję klubu, a jednocześnie filozofię transferową Kolejorza. Przekonuje, że dla Lecha najważniejsze jest dawanie kibicom radości i powodów do dumy. Co do polityki transferowej, to najkorzystniejsza jest sprzedaż piłkarzy w wieku 22-23 lat. Czy te dwie filozofie mogą istnieć równocześnie i która w rzeczywistości jest ważniejsza - to tematy dyskusji w podcaście "Lech na właściwym torze".



Lech Poznań Prezes Lecha: Dostarczamy piłkarzy do najlepszych lig. Przede wszystkim - wychowanków

Lech na właściwym torze - odc. 16

Lech Poznań sprowadził tego lata kilku piłkarzy, ale wciąż wymaga wzmocnień. Poznańscy kibice są zniecierpliwieni.



- Widać, że Lech chce ograniczyć eksperymentowanie z zawodnikami ze Szwecji czy z Bałkanów - mówi Radosław Nawrot. - Ale czekanie z transferami jest także ryzykiem, choć innego rodzaju. Nie chciałbym tylko, by po transferach dokonanych już po rozpoczęciu sezonu Ekstraklasy, ktoś z Lecha tłumaczył, że nowy piłkarz "potrzebuje jeszcze czasu". Nie, jeśli ktoś przyjdzie później, to niech już będzie gotowy do gry niemal prosto z samolotu czy pociągu - dodaje Bartosz Nosal.



Czy Lech jest jak klient wypatrujący oferty "last minute"? Do jakiej sytuacji z rynku nieruchomości można porównać aktualną sytuację w klubie? Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu "Lech na właściwym torze", autorstwa poznańskich dziennikarzy Sport.Interia.pl.



