Lech ma coś, czego nie ma Fiorentina. Będzie mu łatwiej

Dla Lecha Poznań gra na tym etapie europejskich rozgrywek jest czymś absolutnie nowym, nigdy nie był w ćwierćfinale nawet najsłabszego z pucharów. Fiorentina przeciwnie - to klub, który w latach 50. i 60. regularnie grywał o trofea, później zresztą nawiązywał do tych sukcesów . Teraz jednak klub z Toskanii wrócił do europejskich zmagań po sześciu latach przerwy i chce się w nich pokazać z dobrej strony. A najlepiej wygrać Ligę Konferencji, tak jak uczyniła to w poprzednim sezonie AS Roma .

"Na tym etapie sezonu liczą się już tylko zwycięstwa". Trener Lecha mniej docenia styl

To uczucie będzie towarzyszyć lechitom w poniedziałek, wtorek i środę. Fiorentina go nie ma

To właśnie ma stanowić przewagę "Kolejorza" nad drużyną z Włoch. - Oglądałem dzisiaj mecz Fiorentiny, oni go zremisowali, więc nie przyjadą do nas z takim samym poczuciem, to coś zupełnie innego. Owszem, mamy wiele elementów do poprawy, musimy zagrać w czwartek lepiej niż dzisiaj, ale to uczucie będzie dobre, ono nam potowarzyszy podczas treningów w poniedziałek, wtorek i środę. Patrzymy w przyszłość, wielki mecz czeka zawodników, mnie, klub, kibiców, was wszystkich. Fantastycznie, że mamy taką sytuację. Możemy więc myśleć już o tym czwartku i z dobrym nastawieniem się do niego przygotowywać - zaznaczył John van den Brom.