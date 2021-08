W sparingu Lecha i Lechii na początku lipca było 0-1. Trener Maciej Skorża do tamtego spotkania nie przywiązuje jednak dużej wagi. - Myślę, że wszystkie drużyny Ekstraklasy świetnie się znają i ten sparing wielkiej różnicy nie robi. Zarówno Piotrek Stokowiec jak i nasz sztab szkoleniowy dobrze przeanalizowali najbliższego rywala, wiemy jak zagramy przeciwko sobie. Niekoniecznie ten mecz ligowy będzie podobny do tego sparingu - mówi Maciej Skorża przed meczem Lech - Lechia.



CZYTAJ TEŻ: Lech - Lechia. Maciej Skorża i Piotr Stokowiec - koledzy ze szkolnej ławki





Lech - Lechia. Mecz z dużą wagą psychologiczną

Reklama

Lech Poznań do meczu z Lechią Gdańsk podchodzi w roli lidera PKO Ekstraklasy. - Gramy z wiceliderem, który ma dwa punkty mniej, w przypadku zwycięstwa nasza przewaga się powiększy. Oprócz trzech punktów ten mecz może mieć dużą wartość psychologiczną - mówił Maciej Skorża na konferencji prasowej przed meczem Lech - Lechia.



- Jak może wyglądać mecz Lech - Lechia? Kilka najbliższych spotkań, do kolejnej przerwy reprezentacyjnej pokażą, w którym punkcie jako Lech Poznań jesteśmy. To będzie próba tego, o co będziemy grali. Jesteśmy dobrze przygotowani, drużyna jest

coraz bardziej pewna swoich umiejętności. Nowi piłkarze powinni dać nową dawkę pozytywnej energii, zwiększą mobilizację, rywalizacja w zespole musi być motorem napędowym. Zawodnicy mając rywali do składu na swoją pozycję, trenują i grają lepiej - podkreśla trener Maciej Skorża. Szkoleniowiec Lecha Poznań jednocześnie podkreśla, że piłkarze, którzy ostatnio wchodzi na boisko z ławki rezerwowych, mają wielki wpływ na dobrą grę zespołu. - Cieszę się, że coraz częściej zawodnicy z ławki zmieniają obraz gry, to bardzo pozytywne. To duży wysiłek dla tych zawodników, mamy na ławce wartościowych piłkarzy, którzy w innych klubach byliby liderami, a u nas potrafią wyjść na boisko dać świetną zmianę. Zasługują na słowa pochwały. Tą samą pierwszą jedenastką nie zagramy całego sezonu, zmiany są nieodzowne. Takim pozytywnym przykładem jest Nika Kwekweskiri, reprezentant swojego kraju, który po wejściu na boisko w Niecieczy bardzo uporządkował naszą grę - dodaje Maciej Skorża przed meczem Lech - Lechia.





Lech - Lechia. Maciej Skorża liczy na kibiców

Mecz Lech - Lechia ma zgromadzić największą w tym sezonie PKO Ekstraklasy widownię na stadionie przy ul. Bułgarskiej. - Kibice bardzo nam pomagają w meczach wyjazdowych, piłkarze to słyszą, dlatego tym bardziej liczymy na to, że stadion przy Bułgarskiej będzie dawał takie wsparcie, jakie może dać. W każdym meczu chcemy dominować, stwarzać okazje, spodziewamy się, że może tych kibiców przyjdzie jeszcze więcej. Liczę na to, że mimo skali trudności, która jest bardzo duża, poradzimy sobie i to będzie mecz, po którym kibice będą usatysfakcjonowani i wynikiem, i grą - mówi trener Maciej Skorża przed meczem Lech - Lechia.



Studio Ekstraklasa na żywo w każdy poniedziałek o 20:00 - Sprawdź!

Lech - Lechia: gdzie oglądać transmisję tv?

Mecz Lech Poznań - Lechia Gdańsk o godz. 17.30, transmisję tv i stream online w Canal Plus Sport i TVP. Zobacz "na żywo".



BN