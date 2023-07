Lech coraz bliżej wielkiego transferu. Piłkarz jest już w Poznaniu

Lech Poznań rozkręca się na rynku transferowym! Do tej pory klub z Wielkopolski pozyskał Bartosza Mrozka, który został odkupiony od Stali Mielec, Szweda Eliasa Anderssona z Djurgårdens IF, a także Słoweńca Mihę Blazicia z Angers SCO. Prawdziwym hitem ma być jednak sprowadzenie Irańczyka Aliego Gholizadeha. Jak ustaliła Interia Sport, piłkarz jest już w Poznaniu!

Gholizadeh przyleciał do Polski

O temacie skrzydłowego, który już niedługo ma dołączyć do Lecha, jako pierwszy poinformował Piotr Koźmiński z Sportowefakty.wp.pl. Według dziennikarza porozumienie między Kolejorzem a Royal Charleroi zostało osiągnięte (Polacy zapłacą za Gholizadeha rekordowe w skali Ekstraklasy 1,8 mln euro!), podobnie jak pomiędzy klubem a zawodnikiem. Udało nam się potwierdzić te doniesienia: faktycznie wszystkie strony są dogadane i do finalizacji transferu pozostały tylko formalności.



To będzie kluczowy transfer Lecha Poznań. Znamy nazwisko!