Który piłkarz jest kozakiem na miarę Lecha? Lepiej, by decydował o tym Skorża, a nie klub

Joel Pereira to pierwszy transfer do klubu dokonany przez Lecha Poznań przed nowym sezonem. Ogłoszenie przyjścia prawego obrońcy przy pomocy szyfru i z Enigmą w tle było pomysłowe i efektownego, ale samo piłkarskie CV Portugalczyka nie wzbudziło wielkiego entuzjazmu wśród kibiców Lecha Poznań. - Jeśli szybko nie zaprezentuje się z dobrej strony, przylgnie do niego określenie "piłkarz-Enigma" - komentują poznańscy dziennikarze Sport.Interia.pl w podcaście "Lech na właściwym torze".

Lech na właściwym torze - odc. 14

- Lech Poznań twierdzi, że Joel Pereira na Słowacji miał pecha, że pewne wydarzenia w jego życiu zaważyły o tym, że mało grał, ale umówmy się, że są miejsca w życiorysie Portugalczyka, do których na "dzień dobry" można się przyczepić i można w niego wątpić - mówi Radosław Nawrot. - Lech Poznań musi się przyzwyczaić do tego, że ludzie w niego wątpią. To dość dziwne, bo kibicowanie opiera się na wierze. Często to wiara irracjonalna. Kibice Lecha Poznań wątpią i przekonać ich do tego, że sukces jest możliwy, będzie trudno. Ciężko to zrobić Joelem Pereirą. Za jego przyjściem musi stać oczywiście Andrzej Juskowiak. W tym przypadku optymizm można opierać na wcześniejszych transferach Portugalczyków, czyli Tiby i Amarala - przekonuje Radosław Nawrot.

Reklama

- Z tego co wiemy, Maciej Skorża i jego sztab, opiniując kandydatów na nowych piłkarzy przedstawionych przez klub, zasugerowali, by poszukać jeszcze głębiej i lepiej. Dla Lecha kozakiem jest Jan Sykora, który zagrał dwa dobre mecze. W tej sytuacji bym wolał, by o tym, kto jest kozakiem, a kto nie, decydował Maciej Skorża, przy wszystkich jego wadach i obsesjach. Jego definicja kozaka piłkarskiego bardziej mi pasuje niż definicja, jaką od wielu lat stosuje Lech Poznań. To w kwestii transferów do klubu. Co do odejść, to czy musi tak być, że co roku jeden wychowanek musi opuszczać Lecha Poznań? Czy musi być tak, że teraz odchodzi Tymoteusz Puchacz, a za rok odejdzie Jakub Kamiński? - zastanawiają się Bartosz Nosal i Radosław Nawrot w kolejnym odcinku podcastu "Lech na właściwym torze".

Posłuchaj o Lechu na Soundcloudzie!

Znajdziesz nas także na Spotify!

Jesteśmy też na Apple Podcasts! Kliknij!

Odwiedź nas też na Google Podcasty!



Nie przegap nas także na Breakerze!

Bartosz Nosal

Zdjęcie Piłkarze Lecha Poznań dziękujący kibicom po ostatnim meczu sezonu PKO Ekstraklasy / Paweł Jaskółka / PressFocus / Newspix / Newspix