Kto trenerem Lecha po Macieju Skorży? Jest tylko jeden naturalny następca

Maciej Skorża odchodzi z Lecha Poznań zupełnie nieoczekiwanie, "z powodów osobistych, życiowych". Lech Poznań walczył, by trener mistrza Polski 2022 pozostał w klubie, ale decyzja szkoleniowca jest w tym momencie jest nieodwołalna. - Wierzymy, że nie mówimy trenerowi "żegnaj", a "do zobaczenia" - stwierdził prezes Karol Klimczak. Lecha Poznań czeka teraz trudny wybór następcy Macieja Skorży. Tylko jeden szkoleniowiec wydaje się być naturalnym kontynuatorem - jego wieloletni asystent Rafał Janas.

Lech Poznań. Rafał Janas - asystent z innym spojrzeniem niż Maciej Skorża

Właśnie ta długa współpraca z trenerem Maciejem Skorżą tak naprawdę od dawna definiuje Rafała Janasa. Frazą powszechnie stosowaną w mediach jest nie samo imię i nazwisko szkoleniowca, a zbitka "asystent Macieja Skorży Rafał Janas". Możliwe, że oto nadchodzi czas wyjścia z cienia.

W zakończonym właśnie sezonie PKO Ekstraklasy zdarzało się, że trener Rafał Janas - w zastępstwie Macieja Skorży - występował na przedmeczowych konferencjach prasowych. Przyznawał wtedy, że on i Maciej Skorża miewają różne spojrzenia na sprawy boiskowe, wspominał nawet o "tąpnięciach" i "dwóch kryzysach". Również wtedy, gdy Lech Poznań miał już zapewnione mistrzostwo Polski, a Maciej Skorża zaproponował, by w konferencji prasowej wziął udział jego cały sztab szkoleniowy, Rafał Janas przedstawił zupełnie inne najtrudniejsze momenty w sezonie niż jego szef.

Współpraca obu szkoleniowców, polegająca na wymianach opinii, nawet ostrych, zamiast na przytakiwaniu, może leżeć u podstaw sukcesów tego sztabu. Gdy Maciej Skorża wiosną 2021 roku był ponownie zatrudniany w Lechu Poznań, w kuluarach można było usłyszeć, że przyjście razem z nim Rafała Janasa, którego zabrakło podczas burzliwie zakończonej pierwszej kadencji (2014-2015), może zapobiec ewentualnemu kryzysowi lub jego eskalacji.

Rafał Janas - wieloletni asystent Macieja Skorży nie tylko w Lechu Poznań

Rafał Janas był bowiem asystentem Macieja Skorży zawsze, za wyjątkiem jego pierwszej kadencji w Lechu Poznań, a więc trenerzy pracowali razem w takich miejscach jak:

Wisła Kraków (lipiec 2007- marzec 2010, w tym mistrzostwa Polski 2008 i 2009),

(lipiec 2007- marzec 2010, w tym mistrzostwa Polski 2008 i 2009), Legia Warszawa (lipiec 2010 - maj 2012, w tym Puchary Polski 2011 i 2012),

(lipiec 2010 - maj 2012, w tym Puchary Polski 2011 i 2012), Ettifaq (Arabia Saudyjska, wrzesień 2012 - czerwiec 2013),

(Arabia Saudyjska, wrzesień 2012 - czerwiec 2013), Pogoń Szczecin (lipiec 2017 - październik 2017),

(lipiec 2017 - październik 2017), reprezentacja Zjednoczonych Emiratów Arabskich do lat 23 (marzec 2018 - luty 2020).

Obaj trenerzy byli też w sztabie Pawła Janasa na mistrzostwa świata 2006, przy czym dla Rafała Janasa był to epizod, a Maciej Skorża był wtedy stałym asystentem selekcjonera.

Rafał Janas - syn selekcjonera Pawła Janasa

Puchar Polski Ojciec usiadł na boisku, wiedział, że to koniec. Syn grał 10 lat krócej Rafał Janas urodził się 15 marca 1977 roku, gdy jego ojciec Paweł Janas, grał już w reprezentacji Polski, a wkrótce przeniósł się z Widzewa Łódź do Legii Warszawa. W latach 1982-1986 Paweł Janas był piłkarzem francuskiego Auxerre i to właśnie w szkółce tego klubu mały Rafał Janas zaczął treningi. Jako zawodnik był związany z Legią, WKP Włocławek, Gwardią Warszawa, KP Konin, Okęciem Warszawa i Hutnikiem Warszawa.

- Jako dziecko i nastolatek nie miałem wątpliwości, czy chcę być piłkarzem, czy trenerem. Zostanie piłkarzem było moim marzeniem. Jako 5-latek zacząłem trenować w Auxerre, czołowej szkółce we Francji. Spędziłem w niej 4,5 roku: były medale z turniejów, parę razy zostałem nawet królem strzelców, zjeździłem z klubem pół Francji. To miłe wspomnienia. A potem był powrót do Polski w 1986 roku i brutalne zetknięcie z piłkarską rzeczywistością w ojczyźnie. Dla mojego rocznika 1977 w warszawskich klubach nie było w ogóle prowadzonego naboru. Skończyło się na tym, że trenowałem z chłopakami starszymi o dwa lata. Rafał Janas w rozmowie z Interią

Jak dodawał Rafał Janas w rozmowie z Interią, "trenował nawet u taty w Legii, ale ojciec nie dał mu zadebiutować w pierwszym zespole". - Gdy dziś w rozmowach wspominamy stare czasy, to tata nawet czasem się zastanawia, czy nie powinien mnie bardziej "popchnąć". Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło: realizuję się jako trener - podkreśla Rafał Janas.

Zdjęcie Rafał Janas jako piłkarz i Paweł Janas jako trener w Legii Warszawa, połowa lat 90. / Mieczyslaw Swiderski / Newspix.pl

Rafał Janas - samodzielna praca trenerska

Jak więc doszło do tego, że mimo niezłego startu w dorosłą piłkę za sprawą trenowania w Legii, Rafał Janas tak szybko skończył z kopaniem futbolówki jako zawodnik?

Od listopada 2013 roku do listopada 2016 roku, Rafał Janas samodzielnie prowadził reprezentacje Polski juniorów, najpierw rocznik 1996 (wśród podopiecznych byli m.in. Jan Bednarek i Adam Buksa), a potem rocznik 1995 (Robert Gumny, Kamil Joźwiak, Karol Świderski) oraz rocznika 1998 (Przemysław Płacheta, Krystian Bielik).

Rafał Janas w jednym meczu był też samodzielnym (i tymczasowym) trenerem Pogoni Szczecin. Po zwolnieniu Macieja Skorży, a przed przyjściem Kosty Runjaicia, poprowadził Pogoń w przegranym 1-3 meczu Ekstraklasy z Legią Warszawa (5 listopada 2017 r.).

Jak mówi sam Rafał Janas, miał on możliwość stałej samodzielnej pracy w Ekstraklasie, ale nie zdecydował się na skorzystanie z oferty.

Rafał Janas nowym trenerem Lecha Poznań?

Rafał Janas zna obecnego Lech Poznań, a Lech Poznań zna Rafała Janasa. Skoro klub po siedmiu latach wygrał upragnione mistrzostwo Polski, prezes Piotr Rutkowski, będzie zapewne chciał - na ile to możliwe - postawić na kontynuację rozwiązań Macieja Skorży. Awansowanie jego wieloletniego asystenta byłoby w tych okolicznościach naturalnym wyjściem. I minimalizowaniem wstrząsu, jakim jest odejście Macieja Skorży. Lecha Poznań już 14 czerwca czeka losowanie kluczowej, pierwszej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Pierwszy mecz już za niespełna miesiąc (5 lub 6 lipca), rewanż tydzień później (12 lub 13 lipca).