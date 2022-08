Kownacki ruszył na internautę w obronie Lecha. "Ogarnijcie się ludzie"

Dawid Kownacki to wychowanek Lecha Poznań, który nigdy nie ukrywał jak mocno jest z nim związany emocjonalnie. Stąd brak tego zawodnika w składzie mistrzów Polski w tym sezonie to jeden z najgorętszych tematów w Wielkopolsce. Kibice liczyli na to, że Lech wykupi swego byłego zawodnika, wypożyczonego z Fortuny Düsseldorf, ale tak się nie stało. Sam Kownacki przyznał, że po prostu Lech nie zdecydował się wyłożyć odpowiednio dużych pieniędzy, a właśnie zarzut skąpstwa jest najpoważniejszym, jakie stawia się mistrzom.

Lech Poznań bez Dawida Kownackiego

Brak Dawida Kownackiego w składzie Kolejorza na obecny sezon to zatem ogromne rozczarowanie dla kibiców i dla niego samego, bo zawodnik ten był niezwykle ważną postacią mistrzowskiej drużyny. Mówi się o nim, że bez niego tytułu nie byłoby na pewno. Mimo tego rozczarowania wychowanek Poznańskiej Lokomotywy nie miał żadnych oporów, by natychmiast zareagować, gdy zobaczył w internecie hejt na swoich kolegów i stanąć w obronie Lecha.

"Chłopaku, chyba coś Ci się w głowie pop... Rozpędź się i wiesz co zrób. Ogarnijcie się ludzie, bo wasza głupota przechodzi ludzkie pojęcie. Ten internet i myślenie, że jesteście bezkarni was totalnie zgorszyła. Nie pozdrawiam" - napisał, gdy przeczytał obraźliwe słowa na temat kolegi z zeszłorocznej drużyny, Filipa Marchwińskiego.

Wychowanek podobny do niego sprzed lat został zelżony przez człowieka, który wulgarnymi słowami obrzucił tego zawodnika. Tak ordynarnymi, że nie sposób ich nawet zacytować, zresztą hejter po interwencji Dawida Kownackiego swój wpis usunął.

Lech Poznań poddawany jest zmasowanej krytyce i mierzył się z nią nawet podczas czwartkowego meczu z islandzkim Vikingurem Reykjavik, który wygrali 4-1, ale dopiero po dogrywce. Wtedy kibice szydzili z lechitów, oklaskiwali rywali, a przez pewną część meczu milczeli.

Dawniej Dawid Kownacki jako młody lechita sam był obiektem zmasowanej krytyki i wykuwał się w jej ogniu, aż nauczył się z nią sobie radzić. Dzisiaj to reprezentant Polski, doświadczony gracz z występami w ligach włoskiej i niemieckiej.

