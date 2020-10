Lech Poznań nie dał rady Benfice Lizbona, ale zewsząd słychać głosy, że wstydu nie przyniósł. Można nawet wyczuć nutkę zachwytu. Po porażce dwoma bramkami na własnym stadionie? Czy nie ma w tym przesady? Jak można zachwycać się przegranym meczem? Okazuje się, że można i nie ma w tym grama przesady. Jeśli Lech dalej będzie grać w obecnym stylu, zwycięstwa przyjdą. I to bardzo szybko.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dariusz Żuraw: Piłkarze Benfiki mają niesamowitą jakość (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Po fantastycznych meczach, wygrywanych w wielkim stylu ze Szwedami, Cypryjczykami i Belgami w eliminacjach Ligi Europy, można było spodziewać się, że Lech... spuści nieco z tonu w fazie grupowej. Bo zawsze tak to w polskiej piłce działało. Nie potrafiliśmy pójść za ciosem po jakimś wzlocie, przełożyć tego co dobre z nieco słabszymi rywalami w starciach z lepszymi. Najczęściej pojawiało się jakieś rozluźnienie, efekt nasycenia, świadomość, że i tak już dużo osiągnęliśmy, że sam awans to jest coś.



Reklama

Dodajmy, że zawodnicy byli rozpieszczani przez media, a także musiało urosnąć ich ego po tym, jak oferty z zagranicznych klubów zaczęły sypać się jak z rękawa (Moder nawet podpisał już kontrakt w Anglii). Obawy podsycał przegrany kolejny mecz w Ekstraklasie z Jagiellonią i to już po grze, która nie przypominała tego elektryzującego Lecha nawet w procencie.

Szybko zostały one jednak rozwiane. Lech od początku ruszył na Benficę bez żadnych kompleksów. Owszem, szybko stracił bramkę, ale też błyskawicznie straty odrobił. Z rywalem, który na transfery wydał 100 mln euro, normalnie grał w piłkę, śmiało atakując, oddając mnóstwo strzałów, dokładnie tak samo w ofensywie, jak w tych wcześniejszych grach. Wystawiając w pierwszym składzie siedmiu młodych albo bardzo młodych Polaków. To przez długi czas była znakomita reklama polskiej piłki nożnej.



Przy stanie 2-3, były dwie idealne okazje, aby doprowadzić do remisu. W zamian Benfica skarciła drużynę Żurawia po raz czwarty i wynik przekłamał nieco wydarzenia boiskowe. O co oczywiście nie ma co się obrażać. Tak naprawdę o zwycięstwie gości zdecydowały detale. W największym stopniu fakt, że na środku defensywy musiał wystąpić duet, który wcześniej ze sobą nie grał Dejewski - Crnomarkovic oraz fantastyczny dzień zdobywcy trzech holi dla drużyny z Lizbony - Nuneza. Urugwajczyk po meczu zdobył się nawet na pochwałę wicemistrzów Polski. - Przyznaję, ładnie nas atakowali, ale my potrafimy się bronić - powiedział.

Mimo porażki, mecz w Poznaniu nie miał prawa podciąć skrzydeł piłkarzy Żurawia. Jeśli nie zejdą z obecnej ścieżki, a do defensywy wróci Szatka, awans z grupy będzie całkiem realny.

Oglądaj na żywo największe europejskie gwiazdy piłki nożnej i ekscytujące zmagania najlepszych europejskich drużyn - fazy pucharowe Ligi Mistrzów UEFA i Ligi Europy UEFA 2020/2021 na kanałach Polsat Sport Premium 1 i Polsat Sport Premium 2, w Cyfrowym Polsacie, Plusie i IPLI. Prestiżowe rozgrywki dostępne są w telewizji, na komputerach, smartfonach i tabletach.

Cezary Kowalski, Polsat Sport

Liga Europy: wyniki, tabele, strzelcy, terminarz