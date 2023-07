Wspomniany rzut karny miał miejsce w 40. minucie meczu. Do górnej piłki w polu bramkowym Lecha wyskoczył bramkarz Filip Bednarek oraz Michael Ameyaw . Golkiper przyjezdnych chciał wypiąstkować piłkę, lecz zrobił to na tyle niefortunnie, że nie trafił w futbolówkę a w plecy piłkarza Piasta Gliwice. W wyniku tego starcia, Ameyaw został wytrącony z równowagi i oddał kiepski strzał głową.

Kontrowersyjny rzut karny w meczu Piast - Lech. Sędzia Marciniak podjął słuszną decyzję

Sęk w tym, że Michale Ameyaw był w wyskoku i nawet minimalny kontakt może wpłynąć na zachwianie równowagi i w efekcie jakość oddanego strzału. Gdyby bramkarz Lecha trafił w piłkę to za pewne nie byłoby tematu i karnego. Tutaj jednak był on daleki od skutecznej interwencji, co tym bardziej potwierdza w przekonaniu, że Szymon Marciniak prawidłowo ocenił tę sytuację i podyktował rzut karny dla Piasta Gliwice.