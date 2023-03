Koniec sezonu dla ważnego piłkarza Lecha? Van den Brom może mieć problem

Wiele wskazuje na to, że ceniony przez trenera Lecha Poznań napastnik Filip Szymczak nie będzie mógł pomóc drużynie w końcówce sezonu w rywalizacji w Ekstraklasie oraz Lidze Konferencji. W klubie wahają się jeszcze, czy niespełna 21-letni zawodnik powinien przejść zabieg czyszczenia kolana już teraz, czy trochę później, ale raczej pewne jest, że do tego dojdzie. I co ważniejsze, nie dotyczy to wcale urazu zawodnika odniesionego podczas meczu reprezentacji młodzieżowej.