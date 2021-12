Teraz nie udało się go przeprowadzić z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne chorobą Covid-19. Spotkanie Piasta Gliwice i Górnika Zabrze przesunięte więc zostało na początek lutego i krótko potem zwycięzca podejmie Lecha Poznań. Starcie planowane jest na dni 8-10 marca.



To znaczy, że skończyły się gry Lecha Poznań z zespołami niżej notowanymi, bo dotąd Kolejorz eliminował Skrę Częstochowa, Unię Skierniewice i w ostatnią środę - Garbarnię Kraków. A w minionych sezonach pierwszy rywal z Ekstraklasy kończył przygodę Lecha Poznań w Pucharze Polski. Teraz ma być inaczej. - To szczególny sezon, chcemy ograć każdego i zdobyć wszystkie trofea. Dlatego wszystko mi jedno, kogo wylosujemy - mówił trener Maciej Skorża po wyeliminowaniu przez Lecha krakowskiej Garbarni.



Lech Poznań Lech Poznań znowu losuje słabszych rywali. To druga szansa

Reklama

Lech Poznań z Piastem albo Górnikiem Zabrze

Z Piastem Gliwice łączą Lecha ważne wspomnienia pucharowe. W 1983 roku ten ten grający wtedy niższej lidze zespół wyeliminował go i nie pozwolił na zdobycie dubletu, a w 1978 roku gliwiczanie wyeliminowali Lecha w półfinale, blokując mu drogę do pierwszego trofeum. Za to w sezonie 1983/1984 poznaniacy zanotowali imponującą pucharową wygraną w Gliwicach - aż 5-0. Podobnie było w 2008 roku, podczas ostatniego starcia tych ekip w Pucharze Polski - lechici wygrali aż 4-0.



Górnik Zabrze z kolei był pierwszym w dziejach rywalem Kolejorza w ćwierćfinale Pucharu Polski - w 1963 roku oraz półfinale Pucharu Polski - jeszcze w 1968 roku. Od tamtej pory jednak, czyli przez prawie 60 lat, los oszczędzał obie ekipy i nie kojarzył ich ze sobą. Gdyby doszło do takiego pojedynku w marcu, byłoby to przełamanie tej tradycji.





Pary 1/4 finału Pucharu Polski:

Legia Warszawa - Górnik Łęczna

Arka Gdynia - Raków Częstochowa

Olimpia Grudziądz - Wisła Kraków

Piast Gliwice / Górnik Zabrze - Lech Poznań

Zdjęcie Mecz Lecha Poznań z Górnikiem Kraków na początku 2021 roku / East News