Kolejna kompromitacja Lecha. Ostra reakcja kibiców

Chociaż Lech Poznań, jak się wydaje, ma wszystko, by walczyć o mistrzowski tytuł, runda wiosenna w wykonaniu drużyny ze stolicy Wielkopolski to cała seria złych wyników, które oddalają "Kolejorza" od upragnionej pozycji lidera, choć rywale również gubią punkty. Kibice z Poznania mają już tego dość, co dobitnie pokazali po przegranym w Chorzowie meczu z tamtejszym Ruchem. Ich reakcja powinna dać do myślenia, właścicielom klubu i piłkarzom.