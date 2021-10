Kluczowa zmiana w Lechu po meczu z Legią: normalność zamiast wątpliwości

Lech Poznań w hicie PKO Ekstraklasy osiągnął coś więcej niż tylko punkty w tabeli. - Lech do Warszawy pojechał po lekarstwo. Zażył je, gorączka mu spadła - twierdzi Radosław Nawrot. - Albo inaczej: zamiast usłyszeć, że jest nieuleczalnie chory, Lech Poznań dowiedział się, że rokowania są niezłe - uzupełnia Bartosz Nosal w nowym odcinku podcastu "Lech na właściwym torze", w całości poświęconym meczowi Legia Warszawa - Lech Poznań.



Ważną częścią nowego odcinka podcastu o Lechu Poznań jest wątek Macieja Skorży, nazywanego w Poznaniu "Panem Trenerem". Ważne jest nie tylko to, jak prowadzi Lecha Poznań na boisku, ale też jak komunikuje się z otoczeniem i z samymi piłkarzami.



- Maciej Skorża podczas konferencji prasowych i wypowiadania się w telewizji, w pierwszej kolejności rozmawia ze swoimi piłkarzami, a w drugiej - z kibicami. Te komunikaty są przeznaczone dla mediów, ale po to, byśmy je przekazali dalej - mówi Radosław Nawrot. Poza tym, chyba faktycznie trener Maciej Skorża na konferencjach prasowych chce pogadać, chce być dobrze zrozumiany. To fundamentalna zasada, która świadczy o dojrzałości szkoleniowca. Najgorsze co można zrobić i to uwaga nie tylko do trenera Skorży, ale też do prezesów Klimczaka i Rutkowskiego, to dopuszczać do sytuacji, gdy trzeba się wszystkiego domyślać - dodaje.

