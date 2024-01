Klęska Lecha w debiucie Mariusza Rumaka. Kuriozalny gol dobił "Kolejorza"

Stąd pomysł z zatrudnieniem, na całe pierwsze półrocze 2024 roku, Mariusza Rumaka , który pracował ostatnio w strukturach Akademii Lecha, a z ławką trenerską tego klubu pożegnał się latem 2014 roku. - Mam kontrakt win-win i nic nie jestem w stanie zrobić w kwestii przyszłości, nie ma w umowie żadnej klauzuli. Może się zdarzyć, że zdobędę dwa trofea i nie zostanie on przedłużony , a może być tak, że zdobędziemy jedno i zostanę. To zarząd podejmie decyzję - mówił Rumak na początku stycznia .

Lech skrócił pierwszy sparing. Jego granie nie miało już najmniejszego sensu

Zaczął pracę z drużyną w mroźnym wtedy Poznaniu, ale kilka dni temu gracze Lecha wylecieli już do Turcji - dziś zagrali pierwszy sparing z LASK Linz. I choć nowy-stary trener powtarzał, że nie przywiązuje na razie większej roli do wyników, to jednak ten dzisiejszy da mu pewnie sporo do myślenia. Poznaniacy zostali bowiem rozbici przez rywala, popełnili poważne błędy w obronie, a to było ich wielką bolączką w rundzie jesiennej.