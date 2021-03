Temu poświęcona będzie pierwsza audycja Lecha Poznań, który otworzył swoje konto na platformach podcastowych. Zrobił to jako pierwszy klub w Polsce i będzie produkował audycje dla kibiców.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lech na właściwym torze. Nawrot i Nosal przewidują przyszłość Lechowi (Odcinek 4). Wideo INTERIA.TV

- Na premierę każdej audycji zapraszać będziemy punktualnie o godzinie 19.22, co odnosi się do roku powstania klubu - przyznaje Wojciech Terpiłowski, szef działu marketingu wizerunkowego Kolejorza. Właśnie tej sprawie poświęcony pierwszy z programów, w którym udział wezmą były wiceprezes klubu Radosław Sołtys oraz dziennikarz Interia.pl Radosław Nawrot. Będą rozmawiać o tym, kiedy w zasadzie Lech powstał - czy w marcu 122 roku, w związku z czym za rok może obchodzić 100-lecie istnienia, czy też jednak w 1920 roku, jak donoszą niektóre źródła historyczne.

Reklama

Audycja nawiąże także do jednego z najbardziej niezwykłych okresów w dziejach Kolejorza, jakim był przełom tysiącleci - upadek, degradacja do drugiej ligi, powrót i wkroczenie na Bułgarska nowego właściciela, holdingu Amica. Ponadto Adrian Gałuszka zaprosi na program "Bliżej klubu", który pozwoli przedstawić sylwetki ludzi, którzy pozostają często w cieniu, a stanowią silny fundament Kolejorza. Ten program zostanie wyemitowany we wtorek 16 marca godz. 19.22.



Dani Ramirez z Lecha o pasjach

Tomasz Mendry, który na co dzień pomaga piłkarzom Lecha jako pracownik działu sportu, porozmawia z zawodnikami o wszystkim, tylko nie o futbolu. Stąd nazwa audycji "Mecz? I co dalej". Na pierwszy ogień w następnym tygodniu pójdzie hiszpański pomocnik Dani Ramirez, który opowie o rodzinnych pasjach, jakimi są wędkarstwo oraz myślistwo, ale też o tym, jak przygotowuje się do najtrudniejszego meczu w życiu - ojcostwa. Z kolei rzecznik prasowy niebiesko-białych, Maciej Henszel przeniesie w świat historii w cyklu "1klub1000historii".

- Każda audycja będzie trwała co najmniej kilkadziesiąt minut, początkowo planujemy jedną premierę tygodniowo. Ale to tylko początek, bo chcemy rozwijać ten projekt i dodawać kolejne podcasty, bo pomysłów nie brakuje - zapewnia Terpiłowski. Podcasty będą dostępne na wszystkich największych platformach. Wszystkie audycje będzie można również odsłuchać - a w przypadku wywiadów z piłkarzami także obejrzeć - na klubowym kanale Lech TV w serwisie YouTube.