Adriel Ba Loua został ogłoszony nowym piłkarzem Lecha Poznań - to najważniejsza informacja ostatnich dn dla kibiców Kolejorza. - Lech dał sobie szansę, by walczyć o mistrzostwo Polski - mówi Radosław Nawrot po tym, jak poznański klub, wydając ponad milion euro, dokonał swojego rekordowego transferu. To główny temat kolejnego odcinka podcastu "Lech na właściwym torze".

Reklama

Lech na właściwym torze - odc.19

- Jaka może być przyszłość Lecha, gdyby nie zdobył on mistrzostwa Polski w tym sezonie? Boję się, że naprawdę to wszystko może się zawalić. Dlatego cieszę się, że Lech dał sobie szansę, m.in. tym transferem - mówi Radosław Nawrot. - Poza tym, Lech dotrzymał słowa, a kibice w to powątpiewali. Ludzie uznawali przeciąganie się transferów za wymówkę. Okazało się, że Lech mówił prawdę w tym sensie, że szukał zawodników droższych, po drodze z kilkoma nie wyszło, jakaś wina klubu w tym na pewno jest. Ale spora część reakcji na ten transfer jest bardzo pozytywna - dodaje.



- Żartem mówiąc, wyobrażam sobie, jak prezes Karol Klimczak robiąc tak wysoki przelew do Viktorii Pilzno, musiał nie tylko wykorzystać kartę kodów, ale jeszcze musieli dzwonić z banku z pytaniami pomocniczymi, tak jak to bywa przy transakcjach o wysokości wcześniej niespotykanej na danym koncie - mówi Bartosz Nosal w podcaście poznańskich dziennikarzy Sport.Interia.pl. - To może brzmieć jak fejk, ale nie jest fejkiem. Lech wydał sporo na transfer i klub się nie zawalił, wszystko na to wskazuje. Pamiętajmy, że wyższa kwota czyni transfer bardziej wiarygodnym. I właśnie tym tłumaczę optymistyczną, w przypadku niektórych wręcz entuzjastyczną reakcję na to, że Adriel Ba Lou został piłkarzem Lecha Poznań - dodaje Radosław Nawrot.



Zapraszamy do odsłuchu całego 19. odcinka podcastu "Lech na właściwym torze".

Posłuchaj o Lechu na Soundcloudzie!

Znajdziesz nas także na Spotify!

Jesteśmy też na Apple Podcasts! Kliknij!

Odwiedź nas też na Google Podcasty!



Nie przegap nas także na Breakerze!

BN