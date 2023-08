Kibice obejrzą spotkanie Lecha Poznań. Czwartkowy mecz będzie transmitowany

Tydzień temu polski klub po raz pierwszy mierzył się z Litwinami i już do przerwy był w komfortowej sytuacji, gdyż prowadził 3:0 (do siatki trafiali kolejno Dino Hotić, Antonio Milić i Radosław Murawski). W drugiej połowie Żalgiris zdobył jedną bramkę i tym samym przedłużył swoje szanse na awans. Po meczu granym w stolicy Wielkopolski bliżej awansu jest niewątpliwie Lech, ale zaliczka wynosząca dwie bramki nie jest jednak na tyle bezpieczna, by polski klub z góry mógł zakładać, że w czwartek czeka go tylko łatwe postawienie kropki nad "i".