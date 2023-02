- Jesteśmy mocni naszą szeroką kadrą. Joao Amaral w związku z tym będzie nam potrzebny - powiedział właściciel Lecha Poznań Piotr Rutkowski na antenie Viaplay. To oznacza, że Lech stawia weto wobec pomysłów Portugalczyka, by odejść i to mimo tego, że trener John van den Brom nie chce go wystawiać