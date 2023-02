Do tej pory było tak, że gdy Lech losował Szwedów, mógł od razu liczyć się z przegraną i to przykrą. Nawet w starym Pucharze Intertoto miał z rywalami z tej części Skandynawii, nie mówiąc o klasycznych pucharach, gdzie nokautowały go IFK Göteborg czy AIK Sztokholm. "W tej części Skandynawii" to zwrot istotny, bowiem z innymi skandynawskimi klubami Poznańska Lokomotywa sobie nieźle radziła. Do czasu Stjarnan ogrywała Islanczyków, wygrywała z Finami, łącznie z meczem z FK Bodø/Glimt poznaniacy mają też świetny bilans z Norwegami. Szwecja jednak to inna sprawa.