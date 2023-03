Michał Skóraś jest jedną z gwiazd rewelacyjnie spisującego się w tym sezonie w Europie Lecha Poznań. Skrzydłowy wzbudził już oczywiście zainteresowanie zagranicznych klubów, a wiele wskazuje na to, że już latem stanie się kolejnym wychowankiem "Kolejorza" na którym klubu bardzo dobrze zarobi. - Tajemnica, co do nowego klubu jest pilnie strzeżona, a sam zawodnik ma kosztować siedem milionów euro - poinformował w programie kanału "Meczyki" Tomasz Włodarczyk.