Jednak dwa mecze Lecha Poznań z uczestnikiem Ligi Mistrzów. Nagła zmiana

Mistrz Polski po raz pierwszy poleciał na Bliski Wschód przygotowywać się do sezonu, a poniekąd jest to związane właśnie z tym, że "Kolejorz" sięgnął po najważniejszy krajowy laur w poprzednim sezonie. Właściciel klubu Piotr Rutkowski miał to obiecać piłkarzom i słowa dotrzymał. I tak południowe wybrzeże Turcji zostało zamienione na luksusowy Dubaj.