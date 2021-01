Rzadko się zdarza, aby polski piłkarz stał się bohaterem rapu. Tak się stało w wypadku nie Roberta lewandowskiego, ale Jakuba Modera. Trafił on do utworu młodego rapera z Poznania nagrywającego pod pseudonimem Fkol. "Chociaż 15 na plecach, to ja zawsze będę pierwszy" - śpiewa

Jakub Moder to bohater najgłośniejszego transferu poprzedniego okna, kiedy to na jego koniec został kupiony przez angielski klub Brighton z Premier League. Ponieważ Anglicy zdecydowali się go zostawić w Kolejorzu do zimy, Jakub Moder stał się też bohaterem obecnego, zimowego okna, gdy Brighton skrócił wypożyczenie i ściągnął go do siebie. .

O Jakubie Moderze powstają pieśni

Młody reprezentant Polski to nadzieja polskiego futbolu. Jak się okazuje, to także inspiracja dla wykonawców muzyki. Raper Fkol z Poznania nagrał poświęcony mu utwór. "Wchodzę gram, wchodzę gram tak jak Jakub Moder. Mam swój plan, mam swój plan, no i pieprze modę" - słyszymy w tym kawałku. A dalej, że "Chociaż 15 na plecach, to ja zawsze będe pierwszy. Jakub Moder, no bo w tej grze nie ma lepszych."

- Jakub Moder jest dla mnie pewną inspiracją - przyznaje poznański raper. - Jestem kibicem Lecha Poznań, sam kiedyś grałem w piłkę, ale tylko na poziomie B-klasy, w zespole Koziołka Poznań. Interesuję się więc futbolem, a umieszczenie Jakuba Modera w utworze było moim pomysłem po jego przełomowym debiucie w kadrze.

Fkol mówi, że lubi reprezentanta Polski za skromność, za bycie nieco z tyłu, co jednak skutkuje dużą liczbą odbiorów piłki. - Z jego stylu gry mogę chyba wiele wyciągnąć także dla siebie. Każdy może. Piłka nożna i postawa zawodników na boisku sporo nas uczy - mówi.



Dodaje, że też jest młodym muzykiem na dorobku, bo ma dopiero 19 lat i chciałby również pokazać się światu. - Bez presji jednak, spokojnie i krok po kroku chcę budować karierę, tak jak Moder - dodaje.