Nieoficjalne informacje o tym, że Jakub Kamiński tej zimy podpisze umowę z Wolfsburgiem, by do końca sezonu grać w Lechu Poznań, krążyły od jakiegoś czasu. Teraz transfer na linii Lech Poznań - VfL Wolfsburg został ogłoszony oficjalnie.

Dyrektor sportowy Lecha Poznań o transferze Jakuba Kamińskiego: Mieliśmy warunek

Jakub Kamiński podpisał z klubem Bundesligi i uczestnikiem ostatniej edycji Ligi Mistrzów pięcioletni kontrakt, który będzie obowiązywał od 1 lipca 2022 r. Tomasz Rząsa, dyrektor sportowy Lecha Poznań, punkt o tym, że Jakub Kamiński ma dokończyć sezon w PKO Ekstraklasie, nazywa "warunkiem koniecznym" w negocjacjach z Wolfsburgiem. - Kluczowe dla nas w kontekście rundy wiosennej i walki o mistrzostwo oraz Puchar Polski było to, żeby zatrzymać obecną kadrę i wszystkich kluczowych zawodników. I możemy zagwarantować, że tak będzie - mówi Tomasz Rząsa, dyrektor sportowy Lecha.

- W poprzednich okienkach konsekwentnie odrzucaliśmy bardzo atrakcyjne finansowo oferty, jakie pojawiały się w przypadku Kuby Kamińskiego. Jednocześnie mieliśmy nieformalną umowę, że nasz utalentowany gracz będzie mógł w następnym roku odejść do innego klubu. VfL było od początku zdeterminowane, już latem składało konkretne propozycje. Teraz doszliśmy do porozumienia, choć z tym zastrzeżeniem, że umowa będzie obowiązywać od 1 lipca 2022. Zatrzymujemy Kubę jeszcze na pół roku i cieszymy się z tego rozwiązania. Zawsze patrzymy na rozwój zawodnika i wyjazd w momencie, kiedy jest on gotowy. Wolfsburg to bardzo ciekawy projekt i przedstawił naszemu zawodnikowi ciekawe perspektywy, mają na niego pomysł. Nasze działania powodują też zresztą, że młodzi gracze nam ufają, bo mają przykłady z przeszłości starszych kolegów, o których w odpowiedni sposób zadbaliśmy - dodaje dyrektor sportowy Lecha Poznań, Tomasz Rząsa.

Nieoficjalnie Wolfsburg ma zapłacić za transfer Jakuba Kamińskiego z Lecha Poznań ok. 10 mln euro.

Jakub Kamiński o transferze: Wolfsburg pokazał plan

- Bardzo się cieszę, że będę kontynuował swoją karierę w VfL Wolfsburg. Jest to dla mnie optymalny wybór, a klub od początku rozmów transferowych był konkretny i zdeterminowany. Przedstawił przemyślany plan na moją osobę i to podejście bardzo mnie przekonało. Dodatkowo na miejscu mogłem zobaczyć, że infrastruktura i organizacja klubu jest na najwyższym, światowym poziomie - podkreśla Jakub Kamiński w wypowiedzi na oficjalnej stronie Lecha Poznań. - Każdego dnia, reprezentując Lech Poznań, ciężko pracowałem na ten transfer. Uważam również, że cele są po to, by do nich dążyć i je osiągać, a nie porzucać w pół drogi, dlatego cieszę się, że transfer do VfL Wolfsburg umożliwił mi dokończenie walki z Kolejorzem o nasze cele - mistrzostwo Polski oraz Puchar Polski. Chcę odejść z ekstraklasy, z mojego klubu, jako mistrz Polski i zrobię wszystko co w mojej mocy, żeby tak się stało - deklaruje Jakub Kamiński, który w 2021 roku zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Polski (choć nie był to debiut szczególnie udany).

W październiku 2021 r. Jakub Kamiński dokonał rzadkiej sztuki - został zarówno młodzieżowcem jak i piłkarzem miesiąca w PKO Ekstraklasie.