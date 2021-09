Jacek Dembiński i Bartosz Ślusarski nie pomogli. Pokonał ich Piotr Reiss

Radosław Nawrot Lech Poznań

Zespół oldbojów Lecha Poznań to dla kibiców okazja do sentymentalnej podróży w przeszłość. W jego szeregach grają dawne gwiazdy Lecha i to grają często skutecznie. Nie tym razem - oldboje zostali wyeliminowani z Pucharu Polski przez eskadrę młodych graczy Akademii Piotra Reissa. Wynik - wręcz niebywały!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lech na właściwym torze - odcinek 22. Wideo INTERIA.TV