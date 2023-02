Historyczne spotkanie w Poznaniu. Bilety schodzą na pniu!

Choć do spotkania 1/8 finału Ligi Konferencji między Lechem Poznań a Djurgårdens IF zostało jeszcze dziewięć dni, a sprzedaż wejściówek na to wydarzenie dopiero się rozpoczęła, to szefowie mistrza Polski już zacierają ręce. Niemal od ręki sprzedano ponad 25 tys. biletów! Wszystko wskazuje na to, że wszyscy chętni nie zmieszczą się na stadionie, a Lech Poznań liczy, że przy okazji uda się jeszcze ustanowić pewien rekord.