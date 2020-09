18-latkowie wymiatają! W eliminacjach Ligi Europy 18-letni Jakub Kamiński i 18-letni Filip Marchwiński wpisują się na listę strzelców! Lech triumfuje 3-0 z Hammarby i to w Sztokholmie! Zwłaszcza ten drugi potrzebuje rozegrania jak największej liczby minut - komentuje sukces "Kolejorza" Roman Kołtoń z Prawdy Futbolu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Europy. Hammarby IF - Lech Poznań 0-3 - skrót (POLSAT SPORT). WIDEO INTERIA.TV

Wiem, że to była dopiero 2. runda eliminacji Ligi Europy. Jednak 2. runda eliminacji Ligi Europy też może być niebezpieczna. Ba, dla polskich drużyn często fatalna była już 1. runda eliminacji Ligi Europy. A już rywal ze Szwecji po prostu wzbudzał strach. W ostatnich latach z zespołami ze Szwecji nasze kluby regularnie przegrywały - a to Piast (z IFK Goeteborg w 2016), a to Śląsk (z IFK Goeteborg w 2015, czy Helsingborgs w 2012), a to sam Lech (z AIK Sztokholm w 2012). Już w tym sezonie Cracovia odpadła - nomen omen w 1. rundzie - z Malmoe. Ostatni raz, kiedy polski zespół wyeliminował drużynę ze Szwecji to 2001 rok i dwumecz Legii z Elfsborgiem. Stąd bardzo się cieszę, że Lech awansował kosztem Hammarby.

Reklama

Niesłychanie ważne jest, że do tego zwycięstwa przyczynili się młodzi Polacy. Portugalczyk Pedro Tiba otworzył wynik. Jednak już na 2-0 i 3-0 trafili 18-letni Polacy - Jakub Kamiński i Filip Marchwiński. To swego rodzaju symbol, jeśli chodzi o kierunek w którym zmierza "Kolejorz". Wiceprezes Lecha, Piotr Rutkowski przyznaje: "Na tę drogę, stawiania na szkolenie młodych Polaków, postawiliśmy dziesięć lat temu. I przynosi to pierwsze owoce". Owszem, Lech wychowanków sprzedawał już wcześniej, ale teraz można śmiało mówić o fali młodych zawodników. Przecież 18-letni Filip Szymczak już błysnął w tym sezonie, strzelając choćby bramkę w 1. rundzie kwalifikacji Ligi Europy z Valmierą. Szymczak doznał kontuzji w meczu U-19 Polska - Niemcy i tylko dlatego nie był brany pod uwagę, jeśli chodzi o spotkanie z Hammarby.

Z Lecha odeszli właśnie Robert Gumny i Kamil Jóźwiak. Zbudowali się w PKO Bank Polski Ekstraklasie i poszli szukać futbolowego szczęścia w Niemczech i w Anglii. Jednak Lech może się pochwalić 21-letnim Jakubem Moderem (już zadebiutował w pierwszej reprezentacji), 21-letnim Tymoteuszem Puchaczem (gracz młodzieżówki), 20-letnim Michałem Skórasiem. To jest metoda na normalność, której tak bardzo brakowało w polskiej piłce klubowej. Lech też zapominał się w sprowadzaniu obcokrajowców. Zapominał, że młodych piłkarzy buduje też konsekwencja stawiania na nich. To dlatego tak bardzo cieszy mnie gol Marchwińskiego. Wszedł w końcówce i kropnął bramkę "stadiony świata". I teraz już za każdym razem trener Dariusz Żuraw będzie miał o czym myśleć, gdy będzie wybierał skład, czy choćby zastanawiał się nad zmiennikami. A Marchwiński za wszelką cenę - jak to mówi się w żargonie piłkarskim - "potrzebuje minut".

Zobacz także: Liga Europy: Hammarby IF - Lech Poznań 0-3. Skrót meczu (WIDEO)

Atak na Ligę Europy taką drużyną - w której jest kilka polskich perełek - fascynuje. Właśnie jest 12 sezon od reformy Michela Platiniego. W 11 poprzednich sezonach - od 2009 roku, czyli od wprowadzenia Ligi Europy - o jesień w rozgrywkach grupowych kluby z Polski ubiegały się 33 razy. I udało się tylko dwa razy! Aż 31 przymiarek do Ligi Europy - tylko ścieżką Ligi Europy - skończyło się niepowodzeniem. Tylko Legia w 2011 i 2015 awansowała. A wszyscy inni polegli z kretesem, często z cokolwiek egzotycznym rywalem. 5 razy do Ligi Europy trafił mistrz Polski. Łącznie na 44 próby dostania się do rozgrywek grupowych Ligi Mistrzów i Ligi Europy - w sezonach 2009/2010-2019/2020 - tylko 8 dało rezultat. To obraz nędzy i rozpaczy. Możemy to zmienić tylko systematyczną pracą - od podstaw, z naciskiem na szkolenie młodzieży. Tak, jak to robi Lech Poznań. Wiem, wiem - jeszcze dwie rundy, aby ta droga się potwierdziła, ale... I tak fascynuje, że uczestniczą w niej - z efektami! - nastolatkowie z Polski, a nie "armia zaciężna", często wypełniająca praktycznie całą jedenastkę...

Roman Kołtoń, Prawda Futbolu