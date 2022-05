Gwiazdy odchodzą z Lecha Poznań! Jest komunikat klubu

- Pedro Tiba oraz Mickey van der Hart po wywalczeniu mistrzostwa Polski odchodzą z Lecha Poznań. Pion sportowy klubu zdecydował o nieprzedłużeniu wygasających 30 czerwca kontraktów portugalskiego pomocnika oraz holenderskiego bramkarza - czytamy w oficjalnym oświadczeniu Lecha Poznań w mediach społecznościowych.

Lech Poznań. Pedro Tiba oraz Mickey van der Hart żegnają się z klubem

Mickey van der Hart rozpoczął sezon jako podstawowy bramkarz ekipy trenera Macieja Skorży, która sięgnęła po tytuł mistrza Polski. We wrześniowym meczu z Wisłą Kraków Holender doznał kontuzji i między słupki wrócił dopiero w kwietniu, ale i tak zdołał rozegrać 14 spotkań ligowych.

Reklama

25 meczów zanotował za to Pedro Tiba. Nie był jednak pierwszym wyborem w ekipie "Kolejorza" i aż 12 razy pojawiał się na boisku w roli rezerwowego. Mimo to Portugalczyk ma umiejętności, które predestynują go do roli gwiazdy Ekstraklasy, w której... najprawdopodobniej zostanie!

W ostatnich dniach w mediach pojawiła się informacja, jakoby Tiba porozumiał się już z Legią Warszawa , co zapewne nie podoba się fanom ze stolicy Wielkopolski.