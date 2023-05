Panathinaikos poważnie zainteresowany Pedro Rebocho

Już po ogłoszeniu decyzji o rozstaniu Rebocho zagrał w piątkowym meczu z Koroną Kielce, wygranym przez "Kolejorza" 3:0, a o kazję do pożegnania się z publicznością dostanie w ostatniej ligowej kolejce, kiedy Lech na własnym stadionie zagra z Jagiellonią Białystok. Okazuje się jednak, że być może sam Rebocho już wie, gdzie będzie grał w przyszłym sezonie. Według greckiego portalu "Sportal" Panathinaikos jest na bardzo dobrej drodze, by pozyskać 28-latka.

Panathinaikos zwrócił się do Rebocho i ma wystarczające szanse, by uzyskać jego pozytywną odpowiedź. 28-letni lewy obrońca poważnie rozważa perspektywę Grecji

Panathinaikos w ostatnim czasie regularnie spogląda zresztą w kierunku Polski. Tamtejsi dziennikarze w kontekście wzmocnień na lewą obronę "Koniczynek" pisali o ewentualnym transferze Filipa Mladenovicia z Legii Warszawa , ostatecznie jednak do takiego ruchu nie doszło. W Atenach występuje obecnie Tymoteusz Puchacz , przebywający tam na wypożyczeniu z Unionu Berlin, ale reprezentant Polski na przestrzeni całej rundy nie był w stanie wygrać rywalizacji z doświadczonym Juankarem. Rebocho miałby być dla Panathinaikosu dobrą opcją w perspektywie gry na kilku frontach w przyszłym sezonie, a jak na razie 28-latek miał otrzymać czas na namyślenie się, bo w jego kierunku miały także spłynąć ofert z Belgii czy Francji.