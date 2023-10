Gwiazda Lecha Poznań przekazała wieści. Ogromne pieniądze, "Mam maila"

Mikael Ishak o boreliozie: Nie zauważyłem kleszcza

Mikael Ishak opowiedział też Szwedom o swojej chorobie. Dopadła go borelioza po ukąszeniu kleszcza. Zdemolowała mu organizm, niemal wyeliminowała z gry i z pewnością walnie się przyczyniła do obecnej słabej formy Mikaela Ishaka - aczkolwiek w ostatnich meczach Szwed dał nadzieję kibicom Kolejorza, że wraca do lepszej dyspozycji. Trafił do siatki w meczu z Puszczą Niepołomice, po raz pierwszy od lipca i starcia z z Radomiakiem Radom.