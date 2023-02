Inni mocno krytykują Lecha za to jak niemrawy i bojaźliwy był w ataku. W rozmowie ze Sportowe Fakty WP taką opinię wyraził np. Sylwestre Czereszewski. - Trochę dziwi mnie, że Lech jedzie do rywala, który jest do ogrania, a podchodzi do tego spotkania bojaźliwie - rzekł były reprezentant Polski.