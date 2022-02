Gruziński piłkarz Lecha reaguje na wojnę na Ukrainie. Cytuje Lecha Kaczyńskiego

Po tym, gdy w czwartek nad ranem rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę, z całego świata płyną słowa solidarności z Ukraińcami i potępienia działań prezydenta Rosji Władimira Putina. Swoje zdanie przedstawiają też osoby ze świata sportu. Tomasz Frankowski, były reprezentant Polski a dziś eurodeputowany, proponuje, by Rosję wykluczyć z gier o mundial w Rosji. Mocny apel do Zbigniewa Bońka o podjęcie przez UEFA działań wystosował szef Wisły Kraków, Jarosław Królewski.

Reklama

Lech Poznań. Nika Kwekweskiri - Gruzin solidarny z Ukrainą

Nika Kwekweskiri, reprezentant Gruzji i pomocnik Lecha Poznań, na swoim Instagramie w formie story opublikował flagę Ukrainy z ikonką rąk złożonych do modlitwy oraz cytat z prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Podczas wciąż pamiętanego przez Gruzinów przemówienia w Tbilisi, wygłoszonego 12 sierpnia 2008 r., Lech Kaczyński powiedział w kontekście agresji Rosji: - Wiemy, że dzisiaj to Gruzja, jutro może to być Ukraina, pojutrze - kraje bałtyckie. A pewnego dnia też mój kraj, Polska".

Lech Poznań. Wołodymyr Kostewycz o wojnie na Ukrainie: Niech świat się obudzi!

Grafikę na temat wywołanej przez Rosję wojny na Ukrainie na Instagram wrzucił też były piłkarz Lecha Poznań, Wołodymyr Kostewycz: "Rosja atakuje Ukrainę! Świecie, obudź się!" - napisał ukraiński zawodnik Lecha Poznań w latach 2017-2020.

Zdjęcie Wpis na Instagramie byłego piłkarza Lecha Poznań Wołodymyra Kostewycza nt. wojny na Ukrainie / Instagram / Instagram

Pogoń - Lech Poznań na szczycie Ekstraklasy

W sobotę o godz. 15 mecz na szczycie PKO Ekstraklasy, Pogoń Szczecin - Lech Poznań. Transmisja na TVP 1, TVP Sport, Canal+Sport, Canal+Sport 3.