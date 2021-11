30-letni Aron Johannsson przechodził do Lecha Poznań i do PKO Ekstraklasy ze świetnym CV, zwiastującym nową gwiazdę polskiej ligi. Miał na koncie dobrą grę w holenderskim AZ Alkmaar, udany okres w Werderze Brema oraz gole dla szwedzkiego Hammarby i duńskiego Århus GF. Aron Johannsson zaczynał jednak grać w piłkę na Islandii (Fjölnir i Breiðablik), gdzie przeprowadził się z rodzicami w wieku trzech lat ze Stanów Zjednoczonych. Choć wybrał reprezentację USA, z którą zagrał na mundialu 2014, to sentyment do Islandii musiał mu zostać, bo właśnie wrócił grać w piłkę w Reykjaviku. Jego nowy klub, Valur, to piąty zespół ligi islandzkiej w zakończonym pod koniec września sezonie 2021.



- Życie w ciągłych rozjazdach jest trudne dla rodziny. Jeśli twoje dziecko chodzi do przedszkola niemieckiego, szwedzkiego i polskiego, to nie jest dla niego łatwe - mówi Aron Johannsson w rozmowie z visir.is.



Aron Johannsson z golami dla Lechu Poznań

Aron Johansson został piłkarzem Lecha Poznań na początku 2021 roku. Od razu zrobił furorę - w dwóch pierwszych grach w PKO Ekstraklasie strzelił dwa gole i zapewnił Lechowi zwycięstwa ze Śląskiem Wrocław i Wartą Poznań, w dramatycznym meczu derbowym. Potem gola już nie zdobył. Jednak wiosną cały Lech Poznań - najpierw Dariusza Żurawia, potem Macieja Skorży - grał beznadziejnie.

Aron Johannsson z pechowym końcem w Lechu Poznań

Nowy sezon PKO Ekstraklasy dawał nową nadzieję, ale Aron Johannson doznał poważnej kontuzji w meczu rezerw Lecha z Wisłą Puławy, w którym zdążył jeszcze strzelić dwa gole. "Lech Poznań rozwiązał za porozumieniem stron obowiązujący do 31 grudnia 2021 roku kontrakt z Aronem Johannssonem. (...) [Aron w meczu z Wisłą] w jednej z akcji upadł na rękę tak niefortunnie, że doznał urazu, który wyklucza go z gry na dłuższy czas. W ubiegłym tygodniu Aron poleciał na rehabilitację na Islandię, a dziś obie strony zdecydowały o rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron" - brzmiał komunikat Lecha Poznań.