"Gra Nawrota" o Lechu Poznań. Przy 13. pytaniu zrobisz wielkie oczy [QUIZ]

Co krzyczeli piłkarze Lecha Poznań po przełomowym zwycięstwie w tym sezonie PKO Ekstraklasy? Co łączy trenera Macieja Skorżę z poprzednikami na stanowisku Lecha Poznań i co mówił on o presji związanej z przewodzeniem tabeli Ekstraklasy? Jak dobrze pamiętasz pożegnanie Roberta Lewandowskiego z Lechem Poznań? Co wiesz na temat poprzednich mistrzostw Polski Lecha Poznań?

"Gra Nawrota" - autorski quiz Radosława Nawrota. Odcinek 1: Lech Poznań

Zapraszamy (nie tylko fanów Lecha Poznań i Ekstraklasy!) do autorskiego quizu Radosława Nawrota. 20 pytań, 20 wcieleń prowadzącego quiz. Sprawdź, czy jesteś w mistrzowskiej formie!