​Gorąco ws. kluczowego meczu sezonu. Lech chce go przenieść, gra o miliony

Lech Poznań w sobotę świętował swoje 100. urodziny. Na stadionie przy ul. Bułgarskiej było ponad 40 tys. kibiców, co zdarzyło się w Ekstraklasie pierwszy raz od ponad pięciu lat. Poznański klub walczący o mistrzostwo Polski ma wielką szansę powtórzyć tak wysoką frekwencje w meczu Lech - Legia (sobota 9 kwietnia), a w przypadku dobrych wyników też ze Stalą Mielec, Górnikiem Łęczna i w ostatniej kolejce Ekstraklasy z Zagłębiem Lubin.

Ekstraklasa. Lech w Poznaniu, Warta w Grodzisku Wlkp.

Niewykluczone, że Lech w Poznaniu przy Bułgarskiej zagra jeszcze jeden mecz, teoretycznie wyjazdowy. Chodzi o derby Poznania z Wartą, zaplanowane na przedostatnią kolejkę Ekstraklasy (weekend 14-15 maja).

Warta Poznań swoje domowe mecze Ekstraklasy rozgrywa w Grodzisku Wlkp., na stadionie, na którym Groclin Dyskobolia dawniej gościła w europejskich pucharach m.in. Herthę Berlin, Manchester City i Girondins Bordeaux. Obiekt może pomieścić ok. 5,4 tys. kibiców. Rok temu, w lutym 2021 r., dramatyczne derby Poznania w Grodzisku odbyły się bez publiczności ze względu na pandemię koronawirusa. Z kolei mecze Lech - Warta na stadionie przy Bułgarskiej oglądało:

Czy majowe derby Warta - Lech mogą się odbyć przy Bułgarskiej? Taka informacja wypłynęła w sobotę, po meczu Lecha z Jagiellonią, na kanale Prawda Futbolu.

- Mecz Warta - Lech odbędzie się najpewniej w Poznaniu. Taka jest wola klubów - powiedział Paweł Wojtala, szef Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, na kanale prowadzonym przez Romana Kołtonia. Słowa prezesa wywołały emocjonalne reakcje wśród dziennikarzy i kibiców klubów Ekstraklasy, z fanami Lecha i Warty Poznań na czele.

Część kibiców Lecha przekonuje, że Warcie mecz przy Bułgarskiej, przy dużo wyższej frekwencji, powinien być na rękę, bo dzięki temu może sporo zarobić, a poza tym zagra w Poznaniu. Przeciwnicy takiego rozwiązania podkreślają, że choć obiekt przy Bułgarskiej jest stadionem miejskim, to jego faktycznym gospodarzem jest Lech. Oddanie mu - de facto - roli gospodarza po pierwsze godziłoby w interes sportowy Warty, która na kolejkę przed końcem Ekstraklasy wciąż może drżeć o pozostanie w niej, a po drugie - faworyzowałoby Lecha na tle rywali w wyścigu o mistrzostwo Polski.

Ekstraklasa. Czy mecz Warta - Lech odbędzie się w Poznaniu?

Lech i Warta oficjalnie nie chcą się wypowiadać na temat stadionu, na którym derby Poznania mają się odbyć. Wiemy jednak, że kluby faktycznie kontaktowały się w tej sprawie. Do przeniesienia meczu Warta - Lech z Grodziska Wlkp. na stadion przy Bułgarskiej w Poznaniu jest jeszcze daleko. Władze Lecha faktycznie zaproponowały Warcie zmianę miejsca rozegrania derbów Poznania. Warta - na razie - tę propozycję odrzuciła. Pierwsza oferta podziału przychodów nie gwarantuje bowiem Warcie większego zysku niż... w przypadku gry w Grodzisku Wlkp.

O jakich pieniądzach mowa? Jeśli uprościmy rachunek i weźmiemy pod uwagę tylko przychody z biletów, uśredniając ich cenę do 50 zł, to 5 tys. biletów sprzedanych w Grodzisku Wlkp. daje 250 tys. zł dla Warty, a 40 tys. biletów przy Bułgarskiej - 2 mln zł do podziału. I o ten podział, sprawa przeniesienia derbów do Poznania, może się rozbić.

Bartosz Nosal