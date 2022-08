Gorąco w Lechu Poznań! Media: Możliwa zmiana trenera

Holender zastąpił na stanowisku trenera Macieja Skorżę, który opuścił klub z przyczyn osobistych. Jak dotąd wyniki za Van den Bromem nie przemawiają: w Ekstraklasie Lech ma na koncie remis i trzy porażki, a w eliminacjach Ligi Konferencji, choć wygrywa, nie zachwyca.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Legia-Górnik. Kosta Runjaić odpowiada Interii: Nie patrzymy na tabelę. Wideo INTERIA.TV

Sensacyjne wieści? Możliwe trzęsienie ziemi w Lechu Poznań?

Sytuacja wokół zespołu staje się napięta. Podczas czwartkowego meczu eliminacji LKE kibice zgromadzeni na trybunach w Poznaniu wywiesili transparenty, będące wyrazem sprzeciwu wobec władz klubu, transferów i wysokich cen biletów.

Reklama

Jak informuje Tomasz Włodarczyk, za słabe wyniki mistrza Polski posadą może zapłacić trener. - Z tego co słyszę, to władze Lecha już myślą jednak o planie awaryjnym - bo trudno nie myśleć, to nawet nie jest sensacyjne stwierdzenie - czyli o wyrzuceniu Johna van den Broma - powiedział dziennikarz w programie "Sportowy Poranek" na kanale "Meczyków".

Jak dodał, wokół Holendra i jego sztabu piętrzą się wątpliwości dotyczące tego, czy będzie w stanie podnieść drużynę z kryzysu.

Lech najbliższy mecz rozegra 25 sierpnia. Będzie to rewanżowe starcie el. LKE z Dudelange. W pierwszym spotkaniu polska ekipa wygrała 2:0 i jest o krok od awansu do fazy grupowej.