Gigant na drodze mistrza Polski! Niedawno wyrzucił Bayern!

Lech Poznań awansował do fazy grupowej Ligi Konferencji z tzw. ścieżki mistrzowskiej - występowali w niej tylko mistrzowie krajów, którzy wcześniej odpadli z eliminacji Ligi Mistrzów. "Kolejorz" trafiał więc na słabszych rywali niż np. Raków Częstochowa, który też miał wielką szansę być w fazie grupowej. Stracił ją jednak w czwartek, tracąc gola w 121. minucie starcia ze Slavią Praga. Gdyby wytrzymał jeszcze 60 sekund, strzelałby rzuty karne. Lech zaś wyeliminował znacznie słabszy od Slavii F91 Dudelange z Luksemburga.

Lech Poznań w ostatnim koszyku

W fazie grupowej Ligi Konferencji zagrają 32 zespoły - UEFA podzieliła je na sześć koszyków. Lech znalazł się w ostatnim, bo też zdobył mało punktów w pięciu poprzednich sezonach. Tylko raz w tym czasie znalazł się w fazie grupowej - w 2020 roku rywalizował w Lidze Europy. Zajął wtedy ostatnie miejsce w grupie, zdobywając tylko trzy punkty w starciu ze Standardem Liege, a zmagał się jeszcze z Benficą Lizbona i Glasgow Rangers, czyli dzisiejszymi uczestnikami Ligi Mistrzów.

Los przydzielił Lecha do grupy C, w której zmierzy się z Villarrealem, Hapoelem Beer Szewa i Austrią Wiedeń.

Zdjęcie Radość piłkarzy Villarrealu po golu w Splicie / EPA/STR

Półfinalista Ligi Mistrzów i dobry znajomy z Wiednia

Zdecydowanie najmocniejszy w tej stawce wydaje się być Villarreal CF. To zespół, który w pucharach rzadko zawodzi. W 2021 roku wygrał Ligę Europy, w nagrodę dostał się w Ligi Mistrzów, a w niej... dotarł do półfinału. W ćwierćfinale "Żółta Łódź Podwodna" wyrzuciła za burtę Bayern Monachium, co było wielką sensacją. Dziś Hiszpanie są faworytem Ligi Konferencji, w fazie play-off pewnie ograli Hajduka Split (4-2 i 2-0).

Hapoel Beer Szewa, czyli pogromca Śląska Wrocław

Z Hapoelem Beer Szewa Lech niegdyś dość regularnie grał latem sparingi, bo piłkarze z Izraela przyjeżdżali do Polski na letnie zgrupowania. W 2017 roku "Kolejorz" wygrał 3-0, a rok później 2-1. W zeszłym sezonie z Hapoelem zmagał się w eliminacjach Ligi Konferencji Śląsk Wrocław, ale dość mocno jego siłę zweryfikowało spotkanie w Izraelu - Hapoel wygrał 4-0. We Wrocławiu było 2-1 dla gospodarzy. Rywal Lecha w drodze do fazy grupowej miał spore problemy - po dwóch remisach 1-1, dopiero w rzutach karnych pokonał Universitateę Krajowa z Rumunii. Wcześniej pokonał Dinamo Mińsk i FC Lugano.

Lech z Lewandowskim odprawił już Austrię

Zdjęcie Gol Rafała Murawskiego sprawił, że Lech wyeliminował w 2008 roku Austrię Wiedeń w ostatniej minucie dogrywki / Andrzej Grupa / INTERIA.PL

Z kolei Austria Wiedeń trafiła do Ligi Konferencji po przegranym dwumeczu z Fenerbahce Stambuł w Lidze Europy (0-2 i 1-4). Ta drużyna była przeciwnikiem poznaniaków w 2008 roku, w decydującym dwumeczu o miejsce w fazie grupowej ostatniej edycji Pucharu UEFA. W Wiedniu gospodarze wygrali 2-1, a w Poznaniu po 90 minutach było 2-1 dla Lecha. "Kolejorz" strzałem Roberta Lewandowskiego objął prowadzenie 3-1, ale goście odpowiedzieli trafieniem z rzutu karnego. Dziś oznaczałoby to rzuty karne, wtedy premiowało awansem Austrię. Tylko że w 121. minucie Rafał Murawski uderzył na 4-2 i Lech zaczął piękną przygodę w pucharach. Odpadł dopiero w lutym, trochę pechowo przegrywając rywalizację z Udinese.

Liga Konferencji. Kiedy będą mecze?

Mecze fazy grupowej odbędą się w czwartki: 8 i 15 września, 6, 13 i 27 października oraz 3 listopada. Dwa najlepsze zespoły z każdej grupy awansują do wiosennych zmagań - zwycięzcy od razu do 1/8 finału, pozostali - do 1/16 finału. Finał zostanie rozegrany 6 czerwca 2023 w Pradze.