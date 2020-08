Gdyby Lech Poznań odpadł z Ligi Europy po starciu z łotewską Valmierą, byłaby to duża sensacja. Wicemistrzowie Polski muszą jednak uważać, bo rywale mają przeciętną defensywę, ale potrafią grać wysoko pressingiem i mają utalentowanego napastnika. Mecz o godz. 21 - transmisja w Polsacie Sport i Super Polsacie.

Lech jest dobrze przygotowany do sezonu, ale ma jeszcze problem ze skutecznością i błędami indywidualnymi i taktycznymi przy stałych fragmentach dla rywali. Pokazało to ostatnie spotkanie z Zagłębiem Lubin, gdy rywale strzelili dwa gole w końcówce po rzutach rożnych. Trener Dariusz Żuraw podkreślał w środę, że obie te sytuacje zostały dokładnie przeanalizowane - w teorii podczas sesji wideo i praktycznie w trakcie treningu. Łotewska drużyna FC Valmiera zapewne też będzie szukała swojej szansy w takiej sytuacji.

- Odkąd dowiedzieliśmy się, kto będzie naszym rywalem, bardzo dokładnie studiowaliśmy grę Lecha. W każdej drużynie można znaleźć plusy i minusy, my będziemy się starali te minusy Lecha odkryć, a jeśli pokażemy swoją najlepszą stronę i wykorzystamy ich słabsze punkty, to będzie bardzo dobrze. A jeśli będzie inaczej, to zapewne Lech okaże się lepszy od nas - mówi przed spotkaniem trener drużyny z Łotwy Tamaz Pertia.

Tym plusem ma być dla Valmiery występ Tolu Arokodare. 19-letni Nigeryjczyk ma aż 195 cm wzrostu, gra w ataku i zdobywa sporo bramek. W tym sezonie ligowym wystąpił 15 razy, zaliczył aż 15 trafień. Na moment, półtora tygodnia temu został jednak odsunięty od składu, a najpierw odmówił wyjścia na trening. Trener Pertia widzi to trochę inaczej.

- Nie był odsunięty, ale to bardzo młody chłopak i trochę zawrócono mu w głowie. Są agenci futbolowi, którzy roztaczali przed nim inne perspektywy i pewnie zaczął myśleć o innym klubie. A ma z nami jeszcze 3,5-letni kontrakt! Udało się jednak z nim porozmawiać, trochę zmienił podejście i teraz prezentuje się już bardzo dobrze - przyznaje szkoleniowiec Valmiery. Nigeryjczykiem, który znakomicie gra głową, zainteresowało się kilka europejskich klubów, a wspomniane sceny dotyczyły próby wymuszenia wyjazdu na testy do Anderlechtu Bruksela.

Piłkarze Lecha powinni też zwrócić uwagę na pomocnika Mykołę Musolitina. 21-letni ukraiński pomocnik ma za sobą 70 ligowych występów w Czornomorcu Odessa w tamtejszej Premier-lidze, a przede wszystkim jest mistrzem świata U-20 z zeszłego roku. Turniej odbył się w Polsce, Musolitin nie był podstawowym graczem Ukrainy, ale w dwóch spotkaniach wystąpił. Do tego dochodzi jeszcze inny 21-letni pomocnik Jorge Teixeira. To wychowanek FC Porto, który grał w juniorskich kadrach Portugalii i jest uzdolniony technicznie. Trzy lata temu występował w UEFA Youth League, zdobył bramkę w spotkaniu z Besiktasem. - Siła naszej drużyny leży w młodości, mamy młodych i perspektywicznych graczy - przyznaje trener Pertia.

Lech zapewne od początku będzie atakował, podejdzie pod rywala wysokim pressingiem. Co ciekawe, Valmiera stara się w swojej lidze grać podobnie. Ma znacznie lepszy atak od defensywy. - Tyle że w lidze łotewskiej nie ma drużyny na tym poziomie co Lech Poznań, więc trudno tu będzie grać tak, jak gramy w swoim kraju, starając się nie pozwolić rywalowi wyjść z własnej połowy. Spodziewamy się, że oni będą chcieli przejąć inicjatywę, a co nam wyjdzie, to sprawa otwarta. Na boisku może okazać się, że to będzie coś pomiędzy głęboką defensywą i wysokim pressingiem - przyznaje gruziński szkoleniowiec Valmiery.

W Lechu można spodziewać się podobnego składu jak w ostatnim ligowym spotkaniu z Zagłębiem Lubin. Zmiana może nastąpić na prawej obronie i miejsce Alana Czerwińskiego zajmie Robert Gumny. Trener Dariusz Żuraw nie chciał powiedzieć, czy błędy Filipa Bednarka przy rzutach rożnych rywali spowodują zmianę na pozycji bramkarza - to okaże się w czwartek. Na pewno nie zagra jeszcze Jan Sykora - czeski pomocnik będzie do dyspozycji szkoleniowca dopiero w niedzielę.

Mecz Lech Poznań - FC Valmiera zacznie się o godz. 21. Bezpośrednia transmisjach na antenach Polsatu Sport i Super Polsatu.

Andrzej Grupa