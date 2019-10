Lech Poznań podejmuje Zagłębie Lubin w meczu 13. kolejki Ekstraklasy. Śledź z Interią przebieg rywalizacji i oceniaj piłkarzy. Sędzia musiał przerwać spotkanie, bo dym z odpalonych rac utrudniał widoczność. Grę wznowiono po czterech minutach, ale później potrzebna była kolejna przerwa.

Przegrana w Warszawie w Legią 1-2 w poprzedniej kolejce była dla poznaniaków bardzo bolesna, nie tylko dla piłkarzy i trenera, ale i kibiców. Nie dość, że Legia grała kiepsko, to jeszcze Lech w tym spotkaniu prowadził.



Piłkarze "Kolejorza" chcą się zrehabilitować w oczach kibiców i to już w starciu z Zagłębiem. "To zespół, który gra bardzo ofensywnie i ma trio Starzyński - Bohar - Żivec, które potrafi rozmontować każdą obronę. Tu musimy być bardzo czujni" - mówił trener Lecha Dariusz Żuraw.



Obie drużyny w tabeli dzielą tylko trzy punkty. Zapowiada się interesujące widowisko.



