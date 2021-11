Zanim na boisku zmierzą się piłkarze Lecha i Warty w PKO Ekstraklasie, derby Poznania rozegrali pracownicy obu klubów. Wspierają przy okazji akcję #EkstraPomoc.



Lech - Warta. EkstraGierka i EkstraPomoc

Mecz pracowników Lecha i Warty wpisuje się w cykl #EkstraGierka. Zainaugurowali go pod koniec października pracownicy Piasta Gliwice i Rakowa Częstochowa, którzy rozegrali prolog meczu obu drużyn w PKO Ekstraklasie. Przy okazji meczu pracowników, zbierane są gadżety, później licytowane na rzecz chorych wspieranych przez akcję #EkstraPomoc. Tak jak w przypadku Piasta i Rakowa, Lech i Warta przekazały koszulki z podpisami wszystkich piłkarzy pierwszej drużyny.



Na boisku pracownicy Lecha dominowali nad Wartą przez cały mecz, a wpływu na to nie miał fakt, że spotkanie sędziował rzecznik prasowy Kolejorza, Maciej Henszel. Jak zauważa Warta Poznań na swoim profilu, nie wynik był w tym starciu jednak najważniejszy. Oba kluby sprawiły, by #EkstraGierka miała mocną oprawę w mediach społecznościowych, promując przy tym akcję #EkstraPomoc.



Mecz trwał 2x40 minut.





Lech - Warta, derby Poznania w Ekstraklasie z transmisją w Canal+Sport i TVP

Mecz Lech Poznań - Warta Poznań będzie transmitowany przez TVP Sport i Canal+Sport. Derby Poznania w niedzielę rozpoczną się o godz. 15.



