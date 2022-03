Efektowna wygrana na urodziny Lecha. Działo się w Poznaniu!

To była wyjątkowo udana sobota dla Lecha Poznań i jego kibiców. Efektowna oprawa, ponad 40-tysięczna frekwencja na stadionie, do tego zwycięstwo i strata punktów przez innego rywala w walce o mistrzostwo Polski.

Lech Poznań - Jagiellonia Białystok. Męczarnie przed przerwą

Tymczasem pierwsza połowa nie zapowiadała sukcesu Lecha. Jagiellonia zagrała defensywnie, ale za to umiejętnie rozbijała ataki Lecha. Poznaniacy męczyli swoją grą siebie i kibiców - nie potrafili przyspieszyć akcji, nie mieli sposobu na zaskoczenie Zlatana Alomerovicia. Były celne strzały Jespera Karlstroma czy Jakuba Kamińskiego, ale bardzo lekkie, wręcz niegroźne. Cztery zmiany w linii pomocy, które po meczu z Wisłą Kraków zrobił trener Maciej Skorża, niewiele dały.

Jaga długo chowała się za podwójną gardą, ale też potrafiła w końcu skontrować. Aktywny był debiutant Diego Carioca, podłączał się Taras Romanczuk. W 21. minucie to właśnie Romanczuk zagrał w pole karne do Martina Pospisila, ale temu drugiemu zabrakło centymetrów do trafienia w piłkę. Później jeszcze w 34. minucie niecelnie uderzył Carioca, zaś przed przerwą, po stracie Ramireza, Jagiellonia przeprowadziła w przewadze kontratak. Ostatecznie uderzał Bojan Nastić, ale Bednarek odbił piłkę na rzut rożny.

Lech Poznań - Jagiellonia Białystok. Szybkie ciosy po przerwie

Trener Lecha Maciej Skorża też chyba stwierdził, że coś z grą jego drużyny jest nie tak, bo już w przerwie dokonał ważnej zmiany - miejsca Ramireza zajął Joao Amaral. To nie on był jednak bohaterem akcji, która już w drugiej minucie po wznowieniu gry dała gospodarzom prowadzenie. Lech próbował przedostać się pod bramkę Alomerovicia lewą stroną, ale mu to nie wyszło. Piłka wróciła więc do stoperów, Salamon zagrał na prawo do Pereiry, a ten dośrodkował w pole karne. Piłkę głową do tyłu zgrał Karlstrom, zaś nadbiegający Ishak z woleja huknął do siatki. Lech poszedł za ciosem i po kolejnych sześciu minutach prowadził już 2-0. Tym razem głównym bohaterem był Amaral - Portugalczyk rozpędził atak daleko przed polem karnym, podał do Kamińskiego, który też dośrodkował z prawej strony. O dziwo - wszystkich obrońców uprzedził właśnie Amaral, który ani na moment nie zwolnił biegu. Lech miał więc bezpieczną przewagę o mógł już bawić grą swoich kibiców.

Widać było bowiem, jak z lechitów zeszło powietrze. Raz za razem zaczęli oszukiwać bezradną i coraz bardziej dziurawą defensywę gości - tu mogło skończyć się pogromem. Raz Jagiellonię uratowała poprzeczka, pudłowali też Kamiński, Ba Loua, Ishak czy Kownacki. Nie miało to większego znaczenia, bo Lech i tak w końcu trafił na 3-0 i rozstrzygnął to spotkanie. W 72. minucie gola strzelił bowiem Dawid Kownacki, ale pochwalić lechitów można za całą akcję, począwszy od przechwytu Karlstroma. Później przy piłce byli Kamiński i Amaral, który do gola dołożył asystę. "Kownaś" na boisku pojawił się minutę wcześniej - razem z owacyjnie witanym przez publiczność Tomaszem Kędziorą.

Lech Poznań - Jagiellonia Białystok 3-0 (0-0)

Bramki: 1-0 Mikael Ishak 47., 2-0 Joao Amaral 53., 3-0 Dawid Kownacki 72.