Lech Poznań i stawianie na młodych trenera Zbigniewa Franiaka

Lech Poznań w pierwszej połowie lat 90. był aż trzy razy mistrzem Polski - wygrywał Ekstraklasę w 1990 i 1992 roku, a w 1993 r. PZPN przyznał mu tytuł odebrany Legii Warszawa . Kolejorz nie awansował jednak do raczkującej wówczas Ligi Mistrzów , a na dodatek kiepsko odnalazł się w okresie transformacji ustrojowej. Mistrz był organizacyjno-finansowym słabeuszem . Trenerzy skarżyli się, że "piłki na obóz są kupowane na ostatnią chwilę", a "Przegląd Sportowy" opisywał, że w kolejowym budynku straszą "meble z lat 60., o ile nie z 50.". Gdy z klubu odeszli czołowi zawodnicy, popadł też w sportową przeciętność. Tak jak dziś świetnie szło za to Lechowi szkolenie młodzieży. Dlatego w ramach oszczędności, latem 1995 roku trenerem pierwszego zespołu został Zbigniew Franiak , który liczne talenty (z Bartoszem Bosackim , Arturem Wichniarkiem i Marcinem Drajerem na czele) miał wprowadzać do gry w Ekstraklasie.

Mariusz Bekas i Robert Adamski

Robert i Kasia

- Robert przeszedł do naszej klasy w połowie liceum. Dobrze sobie radził w Lechu, ale z jego strony nie było żadnego szpanowania. Przez przypadek udało mi się go zeswatać z Kasią, koleżanką z klasy. To był dla nich obojga taki pierwszy poważny związek - wspomina Krzysztof, kolega z XI LO w Poznaniu.

Wypadek i szpital

- Następnego dnia rano mieliśmy trening, Robert na niego nie przyszedł, co było do niego niepodobne. To nie były czasy komórek czy komunikatorów, nie wiedzieliśmy o co chodzi. W końcu po zajęciach ktoś przekazał do klubu informację o wypadku, to był dla nas wstrząs - mówi Mariusz Bekas. - Dla mnie to była tym trudniejsza sytuacja, że moja dzisiejsza żona była dobrą koleżanką Kasi. Z informacji o wypadku pamiętam, że Robert po wypadnięciu z auta miał uderzyć głową w kamień czy krawężnik i to było najgorsze - wspomina Marcin Drajer, kolega z Lecha Poznań i mistrz Europy do lat 16 z mistrzostw w 1993 roku.