Nika Kwekweskiri z Lecha Poznań zagrał w meczu reprezentacji Gruzji od 1. do 57. minuty, gdy zmienił go Otar Kiteiszwili. Wszystkie gole w meczu padły, gdy Niki Kwekweskiriego nie było już na boisku.



Najpierw, w 61. minucie, gola strzelił Georges Mikautadze, po dynamicznej akcji w polu karnym i asyście właśnie wprowadzonego za piłkarza Lecha Poznań Otara Kiteiszwiliego. Rumuni mogli szybko wyrównać, ale w 65. minucie Razvan Marin z Cagliari strzelił z rzutu karnego nad poprzeczką. Sześć minut później, w 71. minucie, było już 0-2. Giorgi Aburdżania mocno uderzył piłkę w polu karnym i po chwili mógł zadedykować gola partnerce, która jest w ciąży.



Reprezentacja Rumunii odpowiedziała tylko golem na 1-2. Strzelił go po szybkiej wymianie podań, pozostawiony sam w polu karnym, Andrei Ivan.



Wcześniej, co dość rzadkie w przypadku meczów towarzyskich, sędzia pokazał dwie czerwone kartki. Rumun Florin Tănase obejrzał ją w 42. minucie za uderzenie przeciwnika, a Saba Kwirkwelia (w 64. minucie) za drugą żółtą kartkę.





Rumunia i Gruzja nie zagrają na zbliżającym się, przełożonym na 2021 rok, Euro 2020.





Nika Kwekweskiri w Lechu Poznań

Nika Kwekweskiri został piłkarzem Lecha Poznań na początku 2021 roku. Podpisał umowę tylko na pół roku, bo jego ściągnięcia było związane z brakiem możliwości wcześniejszego pojawienia się w Lechu Poznań Radosława Murawskiego, który ma umowę z klubem ważną od 1 lipca. Po tym, jak Nika Kwekweskiri dostał szansę od Janusza Góry w meczu Lecha z Legią Warszawa, podniosły się głosy kibiców domagające się jego częstszej gry. Maciej Skorża, który - jak sam przyznał - znał możliwości Gruzina, bo ubiegał się o posadę selekcjonera tamtejszej reprezentacji (ostatecznie został nim były reprezentant Francji Willy Sagnol) chętnie stawiał na Kwekweskiriego i doprowadził do tego, że podpisał on nową umowę z Lechem Poznań, do 2023 roku.



Bartosz Nosal